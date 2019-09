Gut zehn Monaten ist es jetzt her, dass der Breitbandausbau für die Nienborger und Heeker Außenbereiche angelaufen ist. In Ahle arbeitete sich am 1. November 2018 eine so genannte Bohrspülmaschine die ersten Meter durch den Boden. Die gute Nachricht: Die Tiefbauarbeiten liegen vor dem Zeitplan.

Das bestätigt Geschäftsführer Gerd Gevering von der Firma Epcan aus Vreden auf Nachfrage. „Wir haben mehr Tiefbaumeter geschafft, als wir es zunächst im Meilensteinplan angedacht hatten.“ Der relativ milde Winter habe dabei eine wichtige Rolle gespielt. „Aktuell haben wir 23 Kilometer Tiefbau fertig“, so der Geschäftsführer. Das entspricht etwas mehr als der Hälfte der Gesamtdistanz von 45 Kilometern.

Während der Tiefbau in einigen Teilen der Außenbereiche noch läuft, wird in anderen jetzt damit begonnen, die Glasfasern in Bohrstränge einzublasen. Etwa 150 Kilometer Glasfaserkabel werden es am Ende insgesamt sein. 276 Haushalte sollen nach Abschluss der Arbeiten in den Genuss eines Internetzugangs mit mindestens einer Geschwindigkeit von 100 Megabit kommen.

Dieser Bereich ist der letzte Part des dreistufigen Ausbauverfahrens. Innen-, Gewerbe- und dann Außenareale – so die Reihenfolge. Das Land NRW fördert den Ausbau mit 1,8 Millionen Euro. Die Gemeinde Heek selbst steuert 200 000 Euro hinzu.

Den Fortschritt der Arbeiten überwacht ein von der Gemeinde beauftragtes Ingenieurbüro. „Die fahren wöchentlich die Baustellen ab und führen Messungen durch“, erklärt Fachbereichsleiter Jürgen Lammers. Die Gemeinde muss gegenüber der Bezirksregierung beziehungsweise dem Land den Nachweis erbringen, dass die Fördergelder zweckgebunden eingesetzt werden.

Die Bedeutung des Breitbandausbaus im Außenbereich umschrieb Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff beim ersten Spatenstich so: „Langfristig ist das existenziell, auch für die Landwirte, die heute mehr denn je auf schnelles Internet angewiesen sind. Zudem wollen wir mit diesem Angebot auch die jungen Menschen in der Gemeinde halten.“ Die ersten Haushalte werden nach Angaben von Gerd Gevering noch in diesem Jahr an das Glasfasernetz angeschlossen.

Wann alle Arbeiten komplett abgeschlossen sind, sei noch nicht absehbar. Beim ersten Spatenstich war seinerzeit von 18 Monaten die Rede. Darauf lässt sich Gevering nicht ein. „Wir werden sehen. Fakt ist, es sieht derzeit sehr gut aus.“