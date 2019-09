Nienborg -

Die zu Jahresbeginn erfolgreich gestartete Veranstaltungsreihe Meisterduos in Heek‘ wird am 12. Oktober (Samstag) in der Landesmusikakademie NRW mit Nicolai Pfeffer (Klarinette) und Susanna Kadzhoyan (Klavier) fortgesetzt. Interessierte Klarinetten- und Klavierschülerinnen und -schüler können an einer Unterrichtsstunde mit den beiden Meistern teilnehmen.