Neuer Stromkasten soll Clubs Veranstaltungen erleichtern

Geht man derzeit über den kleinen Fußweg vom Katthagen aus in den Stiegenpark, sieht man es direkt: Die Arbeiten rund um den in der Silvesternacht durch einen Böller mutwillig zerstörten Stromkasten sind angelaufen.

Momentan werden die Erd- und Verkabelungsarbeiten durchgeführt. Einmal quer über das Areal vom zerstörten Stromkasten fast bis hin zur Aussichtsplattform wird der Boden in einer Tiefe von gut 60 Zentimeter aufgebuddelt.

In dieser frostsicheren Tiefe werden dann die Erdkabel, unter anderem für die Beleuchtung, inklusive eines Leerrohres verlegt. Über dieses Rohr ist angedacht, perspektivisch das Pumpwerk, das unter anderem für die Entwässerung notwendig ist, mit Strom zu versorgen.

Denn das Pumpwerk ist unterirdisch in der Nähe des jetzigen großen Stromkastens lokalisiert. Doch dieser Kasten selbst soll in Kürze an diesem Standort verschwunden sein. „Es gab ein Brainstorming über den neuen Standort mit den Vereinen“, so Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung. Schließlich brauchen diese für ihre Veranstaltungen eine gut erreichbare Stromquelle.

Der neue Kastenstandort: links neben dem Waschbetonkasten, also in unmittelbarer Nähe zur hölzernen Aussichtsplattform und in zentraler Lage. Rote Farbe auf dem Boden markiert den zukünftigen Platz.

Im Gegenzug sei es angedacht, an der alten Position einen neuen, kleineren Versorgungskasten aufzustellen.

Und dass es nach dem Totalschaden in der Silvesternacht bis zum September dauerte, bis die Arbeiten anliefen, lag an der Auslastung der ausführenden Firma. „Wir verstehen ja die Bürger, dass sie sich darüber ärgern, aber uns sind da leider die Hände gebunden“, erklärte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff.

Umso erfreulicher sei es da, dass Westnetz die Erd- und Kabelarbeiten übernehme. Laut Thorsten Meyer zu „überschaubaren“ Konditionen on top. Denn die Grundkonfiguration alleine wird voraussichtlich um die 7500 Euro kosten. Einer von vielen Kostenpunkten, die für Arbeiten im Stiegenpark in diesem Jahr anfallen. Insgesamt stehen dafür 50 000 Euro im Haushalt bereit.

„Wir wollen Ende der Woche alle Erdarbeiten abgeschlossen haben“, so Thorsten Meyer, „wir holen die Zeit jetzt wieder auf. In zweieinhalb Wochen wollen wir durch sein.“