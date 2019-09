„Ich kann mich noch gut an unsere Premiere im Festsaal Mümken erinnern“, blickt der erste Vorsitzende Frank Lammers auf die Erstauflage im Jahre 2010 hin. Bei den ersten drei Oktoberfesten sorgten die Musiker selbst für musikalische Unterhaltung und versorgten die Gäste an der Theke mit frischem bayerischen Oktoberfestbier. Mit dem Wechsel ins große Festzelt vor vier Jahren übergab der Musikverein die Planung und Organisation an einen Eventmanager. In diesem Jahr übernehmen die Musiker den Service im weiß-blau geschmückten Partyzelt.

„O zapft is“ heißt es um 19 Uhr in der Niestadt. Dann beginnt das zünftige Treiben in traditioneller bayerischer Tracht mit Krachledernen, karierten Hemden sowie feschen Dirndl mit dem offiziellen Fassanstich. Die Zelttüren öffnen für die Gäste um 18 Uhr. „In diesem Jahr gibt es keine festen Plätze“, weist Frank Lammers auf die freie Platzwahl hin.

Den Anfang mit zünftiger bayerisch-böhmischer Blasmusik macht die Ahler Dorfkapelle, ehe die achtköpfige Oktoberfest- und Partyband Die Hopfenrocker für beste Party- und Oktoberfeststimmung sorgen wird. Die verrückten Musiker überzeugen mit jungem, frechem und dynamischem Auftreten.

„Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es am Morgen danach keinen Frühschoppen für die Öffentlichkeit“, informiert Frank Lammers über den geänderten Festablauf. Am nächsten Tag feiert der Musikverein sein Vereinsfest mit musikalischer Unterstützung der Dinkelmusikanten und dem Thekenteam vom Stammtisch „Schütt Weg“. Damit lassen die Musiker das Oktoberfest in gemütlicher Runde ausklingen, ehe gegen Abend der „Kehraus“ ansteht.

Bis am Tag vor der Veranstaltung können die Eintrittskarten bei den Geldinstituten in Heek und Nienborg und beim Kulturbüro der Gemeindeverwaltung erworben werden. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.