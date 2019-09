Ein wenig mulmig kann einem schon werden, wenn man auf dem fünf Meter hohen Erdhügel im Bikepark am Jugendhaus Zak steht. Erst recht mit Blick auf die steile Abfahrtspiste. Doch dieses mulmige Gefühl scheinen die zahlreichen Jugendlichen am Donnerstagnachmittag nicht zu haben. Immer und immer wieder jagen sie die Piste hinunter. Beeindruckende Sprünge inklusive.

„Die Strecke ist einfach super, sie muss noch ein bisschen eingefahren werden“, sagt Leo (14) aus Heek, als er eine kurze Pause einlegt. „Ich hab mein Mountainbike zum Geburtstag bekommen. Das passt also richtig gut.“ Der Bikepark ist etwas später als geplant eröffnet worden, aber dadurch kein Stück weniger gut – im Gegenteil. Denn der Parcours, der wie eine umgedrehte L-Form aussieht, bietet Bikern aller Erfahrungsstufen die Möglichkeit, sich auszutoben.

Der fünf Meter hohe Starthügel flößt da schon Respekt ein. Schließlich geht es nach der Abfahrt auf der „Dirtline“ über jeweils drei Sprunghügel. Diese liegen in zwei Schwierigkeitsgraden direkt nebeneinander. Die unterschiedliche Höhe der Sprunghügel gibt den Ausschlag der Kategorisierung.

Weniger Vorkenntnisse erfordert hingegen die „Flowline“. Auf der Strecke mit Wellen, leichten Sprüngen und Steilkurven können die Biker in den „Flow“ kommen. Dazu gibt es einen separaten Technik-Trail mit verschiedenen Untergründen und mehreren Holzelementen wie Wippen und Brücken zum Üben.

„Das macht schon richtig Spaß hier“, sagt Leo, ehe er wieder auf die Piste geht. Während die Jugendlichen durch den Bikepark düsen, skizziert Thorsten Meyer von der Gemeindeverwaltung, wie viel Arbeit in der Errichtung des Bikeparks tatsächlich gesteckt hat.

Die größte Herausforderung des 25 000 Euro teuren Projektes, für das die Gemeinde Fördergelder in Höhe von 17 000 Euro erhielt, war, den sumpfigen Untergrund in den Griff zu bekommen. „Wir haben uns eine Menge Baustellen angesehen bei der Suche nach dem richtigen Material“, so Thorsten Meyer. Am Ende sei man bei einem Bauunternehmer aus der Region fündig geworden. Es ist ein spezieller, steinfreier Lehmboden. Etwa 3000 Tonnen dieses Bodens modellierte in den vergangenen Wochen Arbeiter mittels Bagger zur Bikepiste.

Etwas länger als geplant hat es gedauert, doch dafür erstrahlt der neu eröffnete Bikepark in vollem Glanz. Die Resonanz war sogleich groß. Foto: Till Goerke

Dabei galt es zunächst, eine „Polsterschicht“ auf den sumpfigen Untergrund aufzutragen, auf die dann nach und nach der Rest des Lehmbodens kam und modelliert wurde. „Wir sind froh, dass alles glatt gelaufen ist und werden alles weitere genau beobachten“, sagt Michael Averbeck von der Gemeinde.

Gemeint ist damit: Fließt das Wasser ordentlich ab? Halten sich alle an die Helmpflicht? Und: Wäre perspektivisch nicht auch eine Beleuchtung des Tracks sinnvoll? „Wir werden sehen, an welchen Stellschrauben wir eventuell noch drehen müssen“, so Averbeck. Richtige Schilder, die die Verhaltensregeln für die Benutzung der Piste zeigen, werden die aktuell noch laminierten Hinweise ersetzen.

Für die Streckenpflege sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Schüppen und alles was zur Pflege benötigt wird, steht im Jugendhaus Zak dafür bereit. „Es ist ein lebendiges Bauwerk, das sich durch viele Einflüsse stetig verändert“, erklärt Thorsten Meyer. Darum sei es wichtig, dass sich die Jugendlichen auch selbst um ihren Bikepark kümmern müssen. „Das stärkt auch die Identifikation mit dem Parcours.“