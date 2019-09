Nach und nach ist ein buntes Potpourri aus Witz und Gesang entstanden, mit dem die Damen, mal auf Platt- und mal auf Hochdeutsch, am 7. Oktober (Montag) um 19.30 Uhr und am 8. Oktober (Dienstag) um 14.30 Uhr in der Landesmusikakademie in Nienborg ihr Publikum begeistern wollen.

In der Maske werden die Schauspielerinnen von Silvia Piegel und Nadine Meister verwandelt. So entstehen steinalte Damen, zahnlose Boxer und verwirrte Polizisten. Für den richtigen Sound und technische Effekte sorgt Silke Nacke. Sollte es doch einmal zu Texthängern kommen, unterstützt Monica Rosery die Schauspieltruppe als Soffleuse. Die Tanzgruppe aus Nienborg rundet das Programm mit schwungvollen Tänzen ab.

Tickets für die Montagsvorstellung kosten sechs Euro für KFD-Mitglieder beziehungsweise zehn Euro für Nichtmitglieder. Karten für den Dienstag mit Kaffee und Kuchen sind für einen Preis von acht Euro beziehungsweise zehn Euro bei Maria Denis, ✆ 02568 2239, zu erwerben.