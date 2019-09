Unter der Leitung von Mechthild Ossege gab es Kulinarisches aus der Region passend zur Jahreszeit. Ob Wildkräutersalat mit Pfifferlingen, Kürbiskernparfait mit Heidelbeeren oder die Wildfrikadelle: „Es war ein Genuss“, schreiben die Landfrauen in ihrer Mitteilung.

Des weiteren weisen sie auf das traditionelle Apfelsaftpressen am Donnerstag (26. September) bei Familie Volbert hin. Äpfel bitte gewaschen mitbringen. Anmeldungen zwecks Zeitabsprache nimmt Eva Volbert, ✆ 02568 9339600, entgegen.

Das Erntedankfest ist am 6. Oktober (Sonntag). Die Landfrauen laden zum Gottesdienst um 8.30 Uhr in die St.-Peter-und-Paul-Kirche und anschließendem Frühstück ins Pfarrheim am Burgtor ein. Anmeldungen hierzu bis zum 1. Oktober bei Gisela Schlichtmann, ✆ 02568 2827, und Irmgard Tillmann, ✆ 02565 2707.