Die derzeit zwölf Ehrenamtlichen entlasten und unterstützen Angehörige und schenken schwer kranken und unheilbar kranken Menschen Nähe, Zuwendung und ein Stück Geborgenheit. „Es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die allen Beteiligten unheimlich viel gibt“, sagt Ingrid Göcke von der Hospizgruppe.

Die Hospizarbeit soll ein lebenswertes Leben in der Umgebung gewährleisten, in welcher der betroffene Mensch zu dieser Zeit lebt – zuhause, im Krankenhaus, im Alten- oder Pflegeheim. Entscheidend: Eine Begleitung erfolgt immer aus freiem Willen.

„In der Begleitung eines Menschen spürt man die Dankbarkeit einfach. Nicht aufgrund der Worte, sondern durch kleine Gesten und Reaktionen.“ Darum sei es so wichtig, dieses Engagement in der Gemeinde Heek in Trägerschaft der Heilig Kreuz Gemeinde dauerhaft aufrechterhalten zu können.

Doch genau dafür fehlt aktuell der ehrenamtliche „Nachwuchs“. Ingrid Göcke sagt: „Es ist zwar eine richtig intensive Tätigkeit, aber sie gibt einem selbst auch unheimlich viel zurück. Wir hoffen, Menschen für unsere Tätigkeit begeistern zu können.“

Einsteigen kann grundsätzlich jeder – und das unabhängig von der Konfession. „Wir sind eine freie Gruppe. Bei uns spielt die Religionszugehörigkeit keine Rolle.“ Wer Interesse hat, die Hospizarbeit und das Team der Ortsgruppe kennenzulernen, dem bietet sich dazu am 12. und 13. Oktober (Samstag und Sonntag) eine gute Gelegenheit.

Dann findet in der Kolpings-Bildungsstätte in Coesfeld, Gerlever Weg 1, das Seminar „Achtsamkeit in der Sterbebegleitung“ unter der Leitung von Mathilde Reinhard statt. Daran nehmen auch Ehrenamtler der Hospizgruppe Heek teil. Im Seminar geht es um die Dinge, die in der Sterbebegleitung unerlässlich sind.

In der Ankündigung heißt es: „Es geht darum, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem der begleitete Mensch sich gesehen und angenommen fühlt mit all seinen Gesichtern und Befindlichkeiten, Tiefen sowie Höhen.“ Gemeinsames Üben und die gemeinschaftliche Selbsterfahrung in der Gruppe soll an den zwei Tagen im Mittelpunkt stehen.

Die Hospizgruppe bietet das Seminar, die Übernachtung und die Verpflegung zu einem Preis von 60 Euro an. Anmeldungen sind ab sofort bei Christa Samberg, ✆ 02568 1269, möglich. „Wir hoffen, dass wir mit diesem tollen Angebot Menschen für unsere wichtige Aufgabe motivieren können“, so Ingrid Göcke.