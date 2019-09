Unkraut wird der Garaus gemacht

Wer am Dienstagmorgen über die B 70 durch Heek gefahren ist, dem wird es sicher ins Auge gesprungen sein. Entlang des Bordsteins und auf dem Gehweg an der B 70 war weißer Schaum zu erkennen. Was steckt dahinter?

„Das sieht vielleicht im ersten Moment gefährlich aus, ist aber komplett ungefährlich“, erklärt Herbert Gausling von der Gemeindeverwaltung. Die Flüssigkeit ist ein sogenannter Heißschaum, der zu 100 Prozent auf Pflanzenzucker aus Mais und Kokosnuss basiert. Nach weniger als 30 Minuten ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Dann ist der Schaum in sich zusammengefallen. Doch wofür dient das Ganze?

„Es ist ein thermisches Verfahren zur Unkrautbeseitigung“, sagt Herbert Gausling. Da die Gemeinde schon seit Jahren komplett auf eine chemische Unkrautbekämpfung verzichte, und auch andere Maßnahmen wie mit einem Gasflämmer nicht vollständig zu überzeugen gewusst hätten, teste man nun das thermische Verfahren. Alle Geräte zur thermischen Unkrautbekämpfung basieren dabei auf dem gleichen Prinzip: Durch die Verbrennung von Gas oder Öl entsteht Hitze, die den Zuckerschaum aufheizt. Der Schaum wird dann auf an die Pflanzen beziehungsweise die Flächen aufgetragen und zerstört daraufhin das Gewebe der Pflanzen durch die Erhitzung.

Schaum hat im Gegensatz zu Heißluft den Vorteil, dass die Wärmer länger erhalten bleibt und dadurch eine bessere Tiefenwirkung erzielt. In der Folge der Schaumbehandlung werden die Pflanzen braun und sterben ab.

Auf Gehwegen und Verkehrsflächen muss der unerwünschte Fugen- und Ritzenbewuchs entfernt werden, weil dieser zu Verkehrssicherheitsproblemen führen kann. Für die Ausführung der Arbeit setzt die Gemeinde Heek auf eine externe Firma.

„Die Nacharbeiten werden aber die Mitarbeiter des Bauhofes durchführen“, so Herbert Gausling. Diese Arbeiten stünden in etwa zwei bis drei Wochen auf dem Programm. Dann wird es vornehmlich darum gehen, die abgestorbenen Pflanzenreste aus den Fugen zu fegen.