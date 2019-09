Schokoladen-Minze im Kräuterbeet

Ausgerüstet mit Gummistiefel und Regenkleidung warten die zwölf angehenden Schulkinder des St.-Johannes-Kindergartens am Vormittag auf Sven Fehlauer , Mitarbeiter der Firma Traumgärten Schwietering. Als eines von zahlreichen Garten- und Landschaftsbauunternehmen in NRW unterstützt dieses erstmalig das Projekt „Kleine Landschaftsgärtner in Aktion“ und hat für die Jungen und Mädchen eine Überraschung vorbereitet.

Gemeinsam mit den beiden Erzieherinnen Marion Ratering und Birgit Kleingries-Reinhold geht es in den Gemüsegarten. Dort hat Sven Fehlauer bereits im Vorfeld ein Kräuterbeet in kindgerechter Höhe gebaut. Im Gepäck hat er zwei Kisten mit den verschiedensten Pflanzen. Jedes Kind darf sich eine aussuchen. „Meine riecht echt lecker“, ruft Anton begeistert. Ob die Kräuter genauso gut schmecken, wie sie riechen, testen alle gespannt aus. Neben Schnittlauch, Petersilie, Salbei und Rosmarin, gibt es auch Schokoladen-Minze.

„ Die Kinder lernen, dass man das Gemüse nicht nur im Supermarkt kaufen kann, und das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wird geweckt. Die Kinder lernen, dass man das Gemüse nicht nur im Supermarkt kaufen kann, und das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wird geweckt. “ Marion Ratering

Vorsichtig zupfen die Jungen und Mädchen ein paar Blätter ab und probieren. „Ganz schön scharf“, sind sie sich schnell einig und sichtlich überrascht. Erwartet haben sie aufgrund des Namens einen süßlichen Geschmack. Petersilie kennen fast alle, so auch Anton: „In der Suppe kann man das essen“. Mit Unterstützung sortieren die Jungen und Mädchen ihre Kräuter und hören aufmerksam zu, als Sven Fehlauer erklärt, wie man diese einpflanzt.

Mit bloßen Händen buddeln alle ein kleines Loch in die Erde. Der Regen hat den Boden durchweicht, aber gerade so macht die Arbeit erst richtig Spaß. In Windeseile ist das Kräuterbeet fertig, das im Garten vor dem Gemüsehochbeet und den Kartoffeln einen Platz findet.

„Es ist hilfreich für die Kinder, ganz praktisch zu sehen, wie Pflanzen gepflegt, geerntet und verarbeitet werden“, sagt Marion Ratering, Leiterin des Kindergartens St. Johannes. „Die Kinder lernen, dass man das Gemüse nicht nur im Supermarkt kaufen kann, und das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wird geweckt.“

Die Kinder setzten Kräuter ins Beet ein. Foto: Sabrina Rottmann

Von dem Garten aus gelangt man direkt in die große Küche des Kindergartens. Wenn Kochen und Backen auf dem Programm steht, werden hier gemeinsam mit den Mädchen und Jungen leckere Mahlzeiten gezaubert – ab jetzt sogar mit eigenen Kräutern.

Draußen wird das neue Beet umgehend gehegt und gepflegt. Mit Besen und Handfeger säubern die angehenden Schulkinder die Holzumrandung und bewässern mit großen Gießkannen die Pflanzen. Letzteres bleibt den Kindern und Erzieherinnen zukünftig erspart, da das Beet automatisch bewässert wird. „Das macht die Pflege am Wochenende und in den Ferien einfacher“, freut sich Birgit Kleingries-Reinhold.

Den arbeitsreichen Vormittag beenden die großen und kleinen Gärtner mit einem warmen Tee, zubereitet aus Salbeiblättern – frisch geerntet versteht sich.