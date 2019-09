Innovativer 24-Stunden-Kühlschrank

Die Box aus hellem Holz springt an der Eper Straße sofort ins Auge. Direkt vor der Tierarztpraxis Becker steht sie: die sogenannte Regio-Box vom Geflügelhof Biermann aus Ochtrup. Der blaue Verkaufsautomat im Inneren hat passend die Farbe der Eierboxen, die es zu kaufen gibt.

Neben Eiern gibt es aktuell selbst gemachte Marmelade, frische Kartoffeln, Eintöpfe und Milchprodukte von Söbbeke zu kaufen. Alles regionale, in den meisten Fällen sogar lokale Produkte. Nur die Getränke sind es nicht. „Wir wollen aber in Zukunft ausschließlich auf regionale Produkte setzen“, sagt Oliver Kunath , Schwiegersohn der Landwirte Elisabeth und Manfred Biermann.

Die Idee bei den Getränken: Apfelsaft aus regionalen Äpfeln. „Es ist aber nicht so leicht jemanden zu finden, der das auch portioniert abfüllt und etikettiert“, so Kunath, der die Regio-Boxen in Eigenregie aufgebaut hat. Mittlerweile sind es drei Stück, die der Geflügelhof Biermann betreibt. In Ochtrup, in Langenhorst und in Nienborg. Den Anfang machte die Box in Ochtrup im Dezember 2018. Seitdem wertet Oliver Kunath die Zahlen und Anregungen der Kundschaft aus. „Für den Anfang läuft es ganz gut. Es muss aber noch besser werden.“ Und weil der Verkauf gut anlief, folgten auch die Regio-Boxen in Nienborg und Langenhorst.

Die Bedienung des Automaten ist kinderleicht und die Produkte stammen aus der Region. Foto: Till Goerke

Der Aufbau der Box in Nienborg ging am vergangenen Donnerstag über die Bühne. Der Verkauf läuft seit Samstag. Die Boxen entwickelte Oliver Kunath mit einer örtlichen Fachfirma. „Dort kann man 365 Tage im Jahr ohne Warteschlange einkaufen“, nennt er den Vorteil dieser neuen Shopping-Variante. Das sollte doch, gerade mit Blick auf die sonst wenigen Einkaufsmöglichkeiten in Nienborg, eine sinnvolle Bereicherung der Angebotspalette sein. „Wir hoffen es zumindest. Und wir sind für Anregungen offen.“

Bei der Hälfte der Produktpalette findet im Laufe des Jahres ein mehrfacher Wechsel statt. Während Eier, Milch und Käse fester Bestandteil sind, kommen je nach Saison Grillfleisch, Erdbeeren oder Kartoffeln hinzu. „Vielleicht testen wir auch mal Spargel“, sagt Oliver Kunath.

Ausreichend Nachschub soll es auch stets geben. „Über eine Smartphone-App sind wir immer auf dem Laufenden, wie es um den Inhalt einer jeden Box bestellt ist.“ Die Preise der Produkte sind nur leicht höher als im Supermarkt. Eine Zehner-Packung braune Eier (Größe L) kostet zum Beispiel 2,70 Euro.

Die Bedienung ist ein Kinderspiel. Geld einwerfen (Automat wechselt), Produktnummer ins Eingabefeld tippen und wenige Sekunden später kann man sein Wunschprodukt aus dem auf sechs Grad gekühlten Automaten nehmen. Achtung: Die Klappe schließt nach 30 Sekunden wieder.

Passend zur Jahreszeit sind auch Kartoffeln im Angebot. Foto: Alex Piccin

Wer einen Blick oben links in die Ecke der Box wirft, der entdeckt eine Kamera. „Diese filmt aber ausschließlich den Automaten, da ist rechtlich alles sauber“, sagt Oliver Kunath. Es dient schlichtweg der Vorbeugung von Aufbruchversuchen des Automaten. „Die sind zudem sehr stabil, das dürfte keiner schaffen.“ Darüber hinaus werde die Geldkassette mehrfach in der Woche gewechselt. Große Scheine nimmt der Automat nicht an – nach dem 20-Euro-Schein ist Feierabend. „Es lohnt sich also nicht, es überhaupt zu probieren“, sagt Oliver Kunath.

Die Regio-Box in Nienborg weckt Interesse. Auch das Ehepaar Heitmann inspiziert am Freitagmittag den Automaten neugierig. „Also das obere Regal (die Getränke – Anm. d. Red.) brauche ich zwar nicht, aber der Rest sieht gut aus“, sagt Frau Heitmann. Ihr Gatte ergänzt: „Wenn Not am Mann ist, ist das doch eine gute Sache.“

Die Zukunft wird zeigen, ob die Nienborger das Angebot tatsächlich annehmen werden. „Jeder Standort ist ein Test“, nimmt es Oliver Kunath gelassen. „Und wenn es nicht läuft, bauen wir die Box wieder ab und wo anders wieder auf.“