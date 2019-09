Zu einem schweren Unfall kam es auf der L 573 in Ahle. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Gronau fuhr hinter dem Auto eines 53-jährigen Steinfurters in Fahrtrichtung Heek. Als der Steinfurter in Höhe des Kirchwegs nach links abbog, krachte das Motorrad in den vorderen Kotflügel des abbiegenden Autos. Er stürzte über den Lenker und die Motorhaube und wurde schwer verletzt.

Rettungskräfte und die Polizei forderten vor Ort einen Rettungshubschrauber an, der den 21-Jährigen in ein Krankenhaus fliegt. Die Straße ist zurzeit noch voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Bauerschaften geleitet.