Die beiden Feuerwehrmänner Tobias Depenbrock-Lammers und Nico Vinkelau aus der Abteilung Brandschutzerziehung der freiwilligen Feuerwehr Heek, Löschzug Nienborg, hatten ein Schulungsprogramm für die Erzieherinnen vorbereitet. Inhaltlich ging es im theoretischen Teil um Grundzüge des Brandschutzes, die betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktion und Wirkung von Feuerlöscheinrichtungen, Gefahren durch Brände und Verhalten im Brandfall.

Abwechslungsreich gestaltet durch Filmsequenzen, Informationstexte und Bilder wurde hier das notwendige Wissen vermittelt. Bevor es in den praktischen Teil des Nachmittags ging, wurde über die verschiedenen Feuerlöscher für unterschiedliche Brände und die Löschtaktik im Brandfall ausführlich informiert. Dann mussten alle Erzieherinnen ran an die Feuerlöscher und selbstständig unterschiedliche Brände löschen, die mit Hilfe eines Fire-Trainers erzeugt wurden.

Die Brandschutzhelferausbildung ist nur ein Teil der Brandschutzerziehung, die die freiwillige Feuerwehr mit ihren beiden Löschzügen Heek und Nienborg in den Kitas durchführt. Sie machen auch Aktionen für Kinder und Infonachmittage für die Eltern der Kinder zum Thema Brandschutz. Auch zu Evakuierungsübungen für den Brandfall kommen sie in die Kindergärten. So wird gewährleistet, dass sich Erzieherinnen und Kinder im Brandfall richtig verhalten.