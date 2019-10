Logo-Streit der Heimatvereine ist beendet​

Nichts gegen Individualität, Heimatpatriotismus, eine eigene Meinung oder auch eine Abgrenzung gegenüber Dingen, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Alles verständlich, alles nachvollziehbar. Aber doch bitte nur bei Dingen, die eine gewisse Wertigkeit besitzen. Und nein, ein Logo auf Ortseingangstafeln gehört nicht dazu.Zumindest nicht in dem Maße, dass sich Ausschüsse, Rat und Gemeindeverwaltung damit über Jahre herumschlagen müssen. Allein die Tatsache, dass in der jüngsten Bauausschusssitzung erneut lang darüber diskutiert werden musste, ist ein Graus.Diese Zeit hätte man sinnvoller nutzen oder einfach eher in den Feierabend gehen können. Wohlgemerkt, der schwarze Peter liegt in dieser Causa klar beim Heimatverein Nienborg. Dort scheint man sich mit der Gemeindefusion noch nicht recht angefreundet zu haben. Das Argument, es stünden genug Schilder mit Schriftzug in Nienborg herum, kann nicht ernst gemeint sein.Abgesehen davon ist das Kasperletheater in Sachen Außendarstellung für die Gemeinde eine Katastrophe. Einigkeit und Zusammenhalt sehen anders aus. Und das ausgerechnet im Jahr der 50-jährigen Gemeindefusion. Ein Armutszeugnis.