Der Kegelclub gründete sich 1969 mit zehn Mitgliedern, von denen heute noch fünf Gründungsmitglieder aktiv sind. Im Laufe der Jahre gingen einige, eine verstarb und einige kamen hinzu, sodass der Club seit vielen Jahren aus neun Mitgleidern besteht. Die Flotten Bienen sind inzwischen etwas „fluglahm“ geworden, das Kegeln steht nicht mehr im Vordergrund. Vielmehr bilden das Beisammensein und die Geselligkeit den Mittelpunkt.

Die Unternehmungen im Jubiläumsjahr begannen am 1. April mit einem gemeinsamen Frühstück bei Else am See in Schüttorf. Den Höhepunkt bildete die Fahrt nach Erfurt im Mai. Einen Programmpunkt haben die flotten Bienen aber noch: Am Montag (14. Oktober) steht ein Kegelabend mit den jeweiligen Partnern bei Reers an. Der Kegelclub hofft, dass noch viele gemeinsame Jahre folgen.