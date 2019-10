Insgesamt 23 Bohrpunkte werden in NRW angesteuert. „Diese liegen entlang unser Vorzugsvariante“, erklärt Jonas Knoop , Leiter Teilprojekt Kommunikation A-Nord auf Nachfrage. Diese führt von der Landesgrenze zu Niedersachsen südwärts entlang der A 31. Ein Bohrungspunkt liegt zwischen der Füchter Straße und der Eper Landstraße in der Nähe der Windräder, ein weiterer nordwestlich von Wichum. Von dort geht es weiter in Richtung Graes, wo zwischen der Bahntrasse Gronau-Dortmund und der Ahauser Aa eine weitere Probebohrung durchgeführt wird. Der siebte Punkt befindet sich zwischen Wessum und Ottenstein.

Zuvor hatte das Unternehmen bereits 38 Punkte in Niedersachsen untersucht. Die Gesamtlänge beträgt circa 300 Kilometer. „Obwohl der Trassenkorridor noch nicht feststeht, müssen wir jetzt schon so viele Informationen wie möglich sammeln, um unsere Planung voranzubringen. Der Boden, in dem wir später unsere Kabel verlegen, spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle“, sagt Amprion-Mitarbeiter Elmar Aufderbeck , beim Projekt A-Nord zuständig für den Erdkabelbau.

Seit vergangenem Dienstag sind zwischen Gronau und Meerbusch bei Düsseldorf kleine Bohrfahrzeuge unterwegs. Die Sondierungen werden eine Tiefe von fünf bis sieben Meter erreichen. „Wir haben darauf geachtet, dass wir die Bohrungen möglichst am Rand der betroffenen Flächen vornehmen. Dann können die Kleinraupenfahrzeuge die geplanten Sondierungspunkte über Straßen und Wege besser erreichen. Im Einzelfall wird es dazu aber auch noch eine Abstimmung mit den Eigentümern und Pächtern geben“, sagt Elmar Aufderbeck. Bis etwa Ende kommender Woche laufen die Baugrunduntersuchungen. Die Flächeneigentümer waren bereits vor einigen Wochen über die Maßnahme informiert worden.

Derzeit befindet sich A-Nord noch mitten in der Bundesfachplanung. An deren Ende genehmigt die Bundesnetzagentur einen 1000 Meter breiten Korridor. Diese Entscheidung soll Ende kommenden Jahres fallen. In dem Korridor verläuft dann die 24 Meter Breite Erdkabeltrasse. Mit dem Baubeginn der Trasse rechnet Amprion im Jahr 2023.

Über die Verbindung A-Nord können zwei Gigawatt Leistung übertragen werden – das entspricht dem doppelten Bedarf einer Großstadt wie Köln.