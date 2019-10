Zunächst stand der Besuch der provisorischen Kita in der Bült auf dem Programm. Die Mitglieder erhielten viele Einblicke. Die Einrichtung ist erst seit August in Betrieb. In kürzester Zeit hat die Gemeinde Heek alle Vorgaben umgesetzt, um den hohen Anforderungen für ein Provisorium gerecht zu werden.

Gisela Kühlkamp , Verbundleitung der Rot-Kreuz-Einrichtungen, und die Erzieherinnen der Kita Heek begrüßten die Besucherinnen und Besucher und erläuterten die Räumlichkeiten. Die neue Kita ist mit einer Gruppe gestartet. Zur Zeit werden 17 Kinder betreut. Beeindruckt zeigten sich die SPD-Mitglieder und warten gespannt auf die Eröffnung der neuen Anlage auf dem ehemaligen Hülsta-Gelände im nächsten Jahr.

Weiter ging die Fahrt nach Wext zum Bio-Landwirt Bernhard Borgert . Die gesamte Familie Borgert war präsent und zeigte die Veränderungen vom konventionellen Landwirt zum Bio-Erzeuger. Der Betrieb ist hauptsächlich auf Schweinezucht ausgerichtet.

Es war für die Besucher sehr interessant, die Haltung von Sauen und Ferkel im Stall, aber auch den Auslauf im Freien zu sehen. Die strengen Bio-Vorgaben werden eingehalten und dazu gehören auch das Futter und ganz besonders die hygienischen Anforderungen, die jeden Tag aufs Neue den Arbeitsrhythmus bestimmen. Die Teilnehmer der Fahrradtour ließen den gelungenen Nachmittag beim Vorsitzenden ausklingen.