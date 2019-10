Tückische T-Kreuzung wird entschärft

Es ist keine Seltenheit, dass Radler aus Heek an der T-Kreuzung unmittelbar vor Nienborg absteigen und ihr Fahrrad sicherheitshalber schieben. Das Tückische an dieser Stelle: Die Bischof-Hermann-Straße mündet von rechts kommend in die Nienborger Straße und der Radweg endet exakt an selber Stelle abrupt.

Fahrradfahrer müssen sich gezwungenermaßen auf der Straße einordnen. Das kann Risiken bergen, wenn primär die Radfahrer nicht aufmerksam sind. Darum soll sich jetzt etwas tun. Heinrich Lütke-Wenning von Straßen-NRW sagt auf Nachfrage: „Wir haben uns die Situation angesehen. Natürlich ist die Gegebenheit da nicht schön. Wir werden das angehen.“ Die Sache sei dort eigentlich eindeutig geregelt. „Der Radfahrer muss sich in den Fließverkehr einordnen. Damit ist dieser untergeordnet.“ Auch das Vorfahrtsschild gilt nicht für den Geh- und Radweg. Somit muss ein Fahrradfahrer Verkehrsteilnehmer, die aus der Bischof-Hermann-Straße kommen, passieren lassen.

Damit ist das, was auf den ersten Blick unübersichtlich wirkt, verkehrstechnisch klar geregelt. Doch offenkundig wissen das viele Radfahrer nicht. Glücklicherweise ist die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt. „Seit 2010 haben sich dort fünf Unfälle ereignet und in drei Fällen waren Fahrradfahrer involviert“, sagt Herbert Gausling von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage. In allen Fällen seien die Zusammenstöße glimpflich verlaufen.

Dass die Anzahl derart gering ist, hängt auch mit der verhältnismäßig geringen Frequentierung der T-Kreuzung zusammen. Laut Straßen-NRW ist die L 573 allgemein um die Hälfte weniger frequentiert, als der übliche Durchschnitt (6000 Fahrzeuge pro Tag) auf solch einer Straßenkategorie pro Tag sei.

Dennoch soll sich jetzt etwas tun und das dürfte viele beruhigen. Nicht nur im Bauausschuss, wo das Thema schon mehrfach auf der Tagesordnung stand. Vielleicht aber hat gerade diese Hartnäckigkeit von Lokalpolitikern und Gemeindeverwaltung geholfen. Straßen-NRW will die Sache 2020 angehen, obwohl bis dato jegliche Baumaßnahmen seitens des Kreises Borken als Straßenverkehrsbehörde in Rücksprache mit Straßen-NRW abgelehnt wurden.

Den bösen Unkenrufen, Straßen-NRW würde bei der Durchführung der Maßnahmen vermutlich wieder Jahre benötigen, entgegnet Lütke-Wenning: „Wir wollen die Arbeiten noch in diesem Jahr ausschreiben, sodass die Maßnahmen Anfang 2020 umgesetzt werden können.“ Vorausgesetzt, das Land stellt die Gelder zur Verfügung und die Personalsituation lässt die Arbeiten zu. „Davon gehe ich aber in beiden Fällen aus.“

Es sollen ein Einfädlungsstreifen angelegt werden und das Geh- und Radwegende als solches erhalten bleiben. Zudem sollen die teilweise erheblichen Schäden an den Radwegen zwischen Heek und Nienborg beidseitig behoben werden. Weiter sollen kleine Schäden an der L 573 ausgebessert werden. Das versichert Heinrich Lütke-Wenning im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir werden alle Maßnahmen inklusive des Einfädlungsstreifens in einem Rutsch erledigen.“ Die Reparatur der Radwege ist auch mit Blick auf das beschlossene Klimaschutzkonzept der Gemeinde von zentraler Bedeutung.

Eine generelle Vollsperrung ist für die Durchführung der Arbeiten nicht geplant. Maximal könne das tageweise aus Sicherheitsgründen erfolgen.

Sollte es tatsächlich so kommen, wie Straßen-NRW es plant, dann müsste sich die Gemeinde auch keine Gedanken mehr darüber machen, die Ausbesserungsarbeiten zwecks Beschleunigung eventuell doch in Eigenregie durchzuführen oder an eine externe Firma zu vergeben. Über diesen Punkt hatten die Ausschussmitglieder jüngst noch diskutiert.

„Wir lassen das jetzt erst mal auf uns zukommen. Wenn Straßen-NRW die Sache noch in diesem Jahr ausschreiben will, müssen ja konkrete Planungen vorliegen“, sagt Herbert Gausling. Für die Gemeinde wäre es ideal: Eine zügige Abwicklung der Arbeiten und keinerlei Kosten, da die Straße eben vom Landesbetrieb betreut wird.