Bürgerstiftung Heek-Nienborg zieht Zwischenbilanz

Darum hatte der Vorstand jüngst zur ersten Versammlung, dem Stifterforum, eingeladen. Mehr als 30 Stifter folgten dieser Einladung. Dabei standen vor allem die Aktivitäten, Entwicklungen und das Zahlenwerk im Mittelpunkt. Darüber berichteten Arnold Terliesner und Burkhard Gebker aus dem Vorstand.

Dabei hob Arnold Terliesner die Projekte „Sterntaler zu Weihnachten “ und „Rollfiets“ hervor. Mit dem Projekt „Sterntaler zu Weihnachten“ machten Heeker bedürftigen Menschen aus der Gemeinde anonym zum Fest ein Geschenk. Und durch das Projekt „Rollfiets“ wird Menschen, die nicht mehr Radfahren können, die Möglichkeit gegeben, an Radtouren teilzunehmen und so ihren Aktionsradius zu vergrößern. „Rollfietsen“ sind nämlich Rollstuhlfahrräder, also Fahrräder, vor denen ein Rollstuhl montiert ist.

Nicht zu vergessen die 12 500 Quadratmeter große Blühwiese am Radweg zwischen Kämpensiedlung und Gewerbegebiet West. In Zeiten des Populationsrückganges vieler Insektenarten ein Beitrag zum Schutz des hiesigen Ökosystems. Es war zwar mit Blick auf die Auswahl des Saatguts noch nicht alles ausgefeilt, aber ein erster Schritt. „Wir probieren da einfach noch aus“, sagte der Vorsitzende Walter Sosul bereits im August.

Darüber hinaus setzte die Bürgerstiftung weitere Projekte um, unterstützte auf finanziellem Weg wohltätige, lokale Einrichtungen und begann damit, Medienpräsenz zu entwickeln. Mittlerweile nennt die Stiftung eine Internetseite sowie einen Twitter- und Facebook-Auftritt ihr Eigen.

Selbstverständlich ging es auch um Zahlen. So beläuft sich das Stiftungsvermögen auf 100 810 Euro. Die Bilanzsumme beträgt 146 930,29 Euro und das Jahresergebnis 46 120,29 Euro.

Nicht nur wegen der positiven Zahlen fand Arnold Terliesner lobende Worte. „Wir haben eine Menge an Zusagen für Unterstützungsleistungen aufgenommen und einige neue Projekt-Ideen sowie positive Kritik mitnehmen können. Was will man mehr?“

Übrigens: Die Bürgerstiftung ist auf Spenden, ehrenamtliche Helfer und Ideen angewiesen. Jeder Heeker kann sich einbringen. Die Kontaktaufnahme kann über den Vorstand, die sozialen Medien oder die Internetseite der Bürgerstiftung erfolgen.