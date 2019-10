Schönheit und Probleme vereint

Sie sind viele Jahre alt, prägen das Straßenbild und tauchen die Straße derzeit in ein herbstliches orange-gelb. Die Linden-Allee im Düstermühlenweg ist wunderschön. Doch die zahlreichen Bäume sorgen auch für Unmut und Probleme. Nicht erst seit gestern.

Denn im Herbst, wenn die Linden ihre Blätter abwerfen, sollen diese das ordnungsgemäße Ablaufen des Wassers in die betreffenden Einlaufgitter verhindern. In den Sommermonaten sei der Honigtau der Linden für die dort geparkten Autos von Nachteil, da dieser Lackschäden verursachen könne.

Auf diese Probleme machte Ende September ein Anlieger-Schreiben an die Gemeindeverwaltung aufmerksam. Zudem haben an einigen Stellen die Wurzeln der Linden die Begrenzungssteine der Baumbeete sowie des Gehweges angehoben. Eine Ortsbegehung bestätigt dies. Nicht ungefährlich, schließlich kann man an diesen Stellen stolpern und stürzen.

Darum soll sich jetzt etwas tun. Wenngleich nicht so radikal, wie es die Anwohner in ihrem September-Schreiben eingefordert haben. Dort heißt es: „... stellen wir den Antrag auf Fällung der Linden .....“ Denn nicht erst seit den allgegenwärtigen Klimaschutzdiskussionen ist das Fällen von Bäumen ein heikles Thema.

Die Gemeinde war bereits aufgrund des zweiten Trockensommers in Folge gezwungen, etliche andere Bäume – allen voran Buchen und Birken – fällen zu müssen, da diese massive Schäden aufwiesen. Wenn möglich, sollen nicht noch viele weitere folgen. „Bäume sind ein wirklich sensibles Thema“, sagt Herbert Gausling von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage.

Dennoch sei es wichtig, dass die Stolperfallen verschwinden. Eine videotechnische Untersuchung des Regen- und Abwasserkanals ist bereits erfolgt. Schäden wurden dabei jedoch nicht festgestellt. Zeit wird es allemal, die Stolperfallen zu entfernen. Immerhin wurde das Thema schon mehrfach im Bauausschuss behandelt und bereits 2014 soll eine Anwohnerin auf die „Gefahr“ aufmerksam gemacht haben. „Wir werden die Sache angehen“, so Gausling, der zugleich anmerkt: „Es kann aber sein, dass wir dabei nicht alle Bäume erhalten können.“

Eine Einzelentnahme steht im Raum. Aber grundsätzlich, da waren sie im jüngsten Bauausschuss alle Mitglieder einig, soll der Allee-Charakter erhalten bleiben. Die Stolperfallen sollen allerdings zeitnah beseitigt werden. Dies wäre unter anderem mit der Vergrößerung der betreffenden zwei Baumbeete möglich.

Doch diesbezüglich gilt es noch einige Details zu klären. Wird auf Kosten der Beetvergrößerung der Gehweg verkleinert? Oder die Straße? Oder wird der Fußweg auf einer Seite komplett entfernt? „Da ist vieles denkbar. Wir werden noch zeitnah das Gespräch mit den Anwohnern und den Gewerbetreibenden suchen“, so Herbert Gausling.

So oder so wären dies nur ein Arbeiten auf Sicht. Zumal noch nicht mal klar ist, ob die Arbeiten an eine externe Firma vergeben werden oder der Bauhof der Gemeinde diese selbst übernimmt. Fakt ist, dass die Arbeiten in diesem Herbst oder im kommenden Frühjahr über die Bühne gehen sollen.

Dann soll die Thematik „größer angegangen werden“. Diese Worte wählte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung. Wie dies aussehen kann, bleibt abzuwarten.