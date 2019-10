Mittlerweile hat Pelemele schon einen ganzen Haufen Preise und Auszeichnungen für ihre Musik bekommen. Immer wieder landen Pelemele Songs auf Platz eins der Kiraka-Charts und schon dreimal hieß es bei der großen Leopold-Preisverleihung: Pelemele macht „gute Musik für Kinder“.

Auftritte hatten die Kölner beim Fernsehsender Kika oder auf der RTL-Toggo-Tour. Stolz sind sie auf ihren neuen Titelsong „Wir lassen’s krachen!“ des Kinder-Kino-Hits „Robbi, Tobbi und das Fliwatüüt“.

Die Eintrittskarten für Kinder ab vier Jahre und Erwachsene sind im Vorverkauf für sieben Euro bei den Kreditinstituten in der Gemeinde Heek sowie im Bürgerbüro und Kulturamt der Gemeindeverwaltung erhältlich. Weitere Bestellwünsche werden unter ✆ 02568 930021 oder per E-Mail an m.averbeck@heek.de entgegengenommen. An der Tageskasse kostet der Eintritt zehn Euro.