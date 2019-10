Bergdörfer mit Strom versorgen

Am 4. November geht es für den 23-Jährigen zum zweiten Mal nach 2018 wieder in das gut 8500 Kilometer entfernte südostasiatische Land. Genauer gesagt in die Provinz Phongsali, in die größte und zugleich ärmste Region des Landes.

Doch was in aller Welt verschlägt den jungen Heeker in diesen Teil der Welt? Kurz gesagt: sein innerer Drang zu helfen, etwas zu bewegen und die Welt ein klein bisschen besser zu machen. „Und, um den Menschen, gerade den Kindern, eine Perspektive zu ermöglichen“, erklärt der Heeker.

Und das, was Jannik Bröcker und seine Projekt-Kollegen auf die Beine stellen, kann sich sehen lassen. Denn es beinhaltet den Aufbau von Fotovoltaik-Systemen in sechs Dörfern. Dadurch sollen bis Ende 2020 insgesamt 300 Haushalte und sieben Schulen in den Genuss von Elektrizität kommen.

Sponsoren gesucht Jannik Bröcker sucht noch nach Sponsoren, die ihn und damit das Projekt unterstützen. Hintergrund: Der 23-Jährige muss praktisch alles, von den Impfungen bis zur Flugreise, aus eigener Tasche bezahlen. Ein Stange Geld. „Ich freue mich über jede noch so kleine Spende“, sagt Bröcker. ...

Mitten im Dschungel arbeiten Bröcker und seine Kollegen in den Bergdörfern. „Wir machen das im Wechsel. Es ist praktisch immer wer vor Ort“, sagt der 23-Jährige. Zumindest zwischen November und April. „In den übrigen Monaten ist das Arbeiten dort wegen der Regenzeit praktisch unmöglich.“

2018 war Jannik Bröcker sogar über Weihnachten in Südostasien. „Das wird es in diesem Jahr nicht geben. Da würde meine Familie ein Veto einlegen“, sagt er lachend. Aber fast vier Wochen werden es dennoch, praktisch sein gesamter Jahresurlaub. „Ich habe eine tollen Arbeitgeber, der mich unterstützt. Sonst wäre das nicht möglich.“

Jetzt sei sein Tatendrang noch größer. Der Grund: „Dieses Mal ist das gesamte Material für die PV-Anlagen bereits in die Dörfer transportiert worden. Wir können also direkt mit dem Aufbau beginnen.“ 2018 mussten die Dorfbewohner und die Projektmitarbeiter das Material zunächst kilometerweit durch den Dschungel tragen. „Das hat leider viel von der Zeit vor Ort gekostet.“

Das Material wurde aus Frankreich auf dem Seeweg in Containern angeliefert. „Damit wir gute Qualität garantieren können.“ Die Batterien, Leuchtmittel und Co. stelle die Regierung bereit. „Sie freuen sich ja, dass wir hier etwas bewegen“, erklärt Bröcker.

Aktuell, so sagt der 23-Jährige, seien 150 Haushalte und vier Schulen mit Strom versorgt. „Gerade für die Kinder ist das enorm wichtig, da sie tagsüber arbeiten müssen und erst abends Zeit haben, in die Schule zu gehen.“ Doch ohne Strom wäre das aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.​

Obwohl die Verständigung mit teilweise zwei Dolmetschern erfolgt, sei das Miteinander ganz besonders. „Man merkt immer und überall, wie dankbar uns die Menschen sind“, so Bröcker.

Die Gefahren, die in solch einem Land lauern, lassen den Heeker praktisch kalt. „Wilde Hunde mit Tollwut oder Magenverstimmungen muss man in Kauf nehmen.“ 2018 habe er auch eine Woche mit Magenproblemen flach gelegen. „Was soll man machen? Die Hygiene ist dort eben eine andere als bei uns.“

Angesprochen auf die Zielsetzung für die kommende Reise muss der Elektroniker einen Moment überlegen. Dann sagt er: „Das ist schwierig. Mit dieser deutschen Eigenschaft, alles zu planen und festzulegen, kommt man da nicht weit. Wir müssen einfach schauen, was wir schaffen.“