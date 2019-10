Wie heizt man ohne Öl?

Diese Anlagen lassen sich platzsparend aufstellen. Da sie auf der Brennwerttechnik basieren, nutzen sie auch verborgene Wärme aus dem Abgas zum Heizen. Es sind Einsparungen von bis zu 30 Prozent möglich. Ein Nachteil: Man muss sich einen Gastank für 5000 bis 6000 Euro kaufen. Alternativ kann man einen Tank mieten und zahlt 10 bis 15 Euro monatlich. Diese Kessel verbrennen gepresste Holzreste, die zu großen Teilen aus Abfällen der holzverarbeitenden Industrie bestehen. Allerdings benötigt diese Anlage viel Platz im Haus für die Unterbringung von Wärmespeicher, Pelletlager- und Pelletfördertechnik. Zudem sind die Anschaffungskosten in Höhe von 15 000 bis 25 000 Euro nachteilig. Diese Technik macht Wärme aus der Umwelt zum Heizen nutzbar. So zapft sie zum Beispiel die Luft, das Erdreich oder das Grundwasser an, um Heizwärme effizient bereitzustellen. Allerdings kommt es beim Einbau einer Wärmepumpe auf den Zustand des jeweiligen Hauses und den Dämmstandard an. Wärmepumpen kosten zwischen 12 000 und 30 000 Euro. Hierbei wird die vorhandene Ölheizung modernisiert. Wärme wird erzeugt, indem ein Brennstoff verbrannt wird und die dabei entstehenden heißen Abgase für die Erwärmung des Heizwassers genutzt werden. Für eine Modernisierung liegen die Preise bei etwa 5000 bis 6500 Euro. Für die Montage sowie die meist notwendige Sanierung des Schornsteins und einen neuen Warmwasserspeicher müssen zudem etwa 2000 Euro eingeplant werden. Außerdem ist eine eine Alternative. Hierfür bedarf es jedoch einer Gasleitung und eines entsprechenden Anbieters in der Nähe.