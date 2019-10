Es gibt Dinge, die selbst die erfahrenen LWL-Archäologen um Grabungsleiter Dr. Ingo Pfeffer noch zum Staunen bringen. So wie jene Funde, die sie bei ihren fast einjährigen Grabungen auf dem Gelände der Firma C. Cramer in Nienborg ans Tageslicht brachten: Die Experten stießen dort auf mehrere Gräber aus der Jungsteinzeit inklusive zahlreicher Grabbeigaben.

Damit ist klar, dass bereits vor 5000 Jahren Menschen auf dem heutigen Gemeindegebiet gelebt haben. Über die genauen Ergebnisse dieses Sensationsfunds berichtet Dr. Ingo Pfeffer am heutigen Dienstag um 19 Uhr in einem Vortrag im Kammermusiksaal des Langen Hauses auf der Burg in Nienborg in einer Präsentation mit vielen Fotos ausführlich. Der Eintritt ist frei.