EPS-Bekämpfung ist auch eine Frage der Kosten

„Dieses Jahr war es gravierend schlimm“, sagt Karl Mensing von Garten- und Landschaftsbau Mensing aus Heek. Seine Mitarbeiter waren etliche Wochen lang damit beschäftigt, die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners und seiner Nester so gut es geht einzudämmen.

Das war wichtig, denn die giftigen Brennhaare stellen für Mensch und Tier eine Gefahr dar, bei Kontakt können sie heftige Allergien, Schwellungen oder auch Atemprobleme auslösen.

Vier Mensing-Trupps, die aus je einem Mitarbeiter mit Schutzanzug, Spezialsauger und Hubsteiger bestanden, waren praktisch dauerhaft im Einsatz, um die Raupen und Nester von den befallenen Eichen abzusaugen. Zusätzlich war ein Spezialfahrzeug mit einem 6000-Liter-Tank im Einsatz. „Wir haben damit eine neue Art der Bekämpfung mit heißem Wasser und Schaum auf Maisbasis ausprobiert“, erklärt Karl Mensing.

Dieses thermische Verfahren wird auch in der Unkrautbekämpfung verwendet und ist komplett biologisch. Durch seinen Einsatz werden nicht nur die Giftraupen getötet, sondern auch die Nester zu Boden befördert. Selbst die Brennhaare in den Nestern sollen dadurch unschädlich gemacht werden. „Wir sind noch in der Testphase, aber es lässt sich gut an“, so Karl Mensing. Problematisch sei derzeit noch, dass man als Laie nicht erkennen könne, ob ein Nest der Giftraupe unschädlich gemacht wurde oder nicht. Der Heißschaum fällt nämlich schnell in sich zusammen. In den stark betroffenen Gebieten der Gemeinde Heek war praktisch jede Eiche von der Giftraupe und ihren Nestern befallen. „Die Anzahl der Meldungen war etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr“, bestätigt Herbert Gausling von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage.

In besonders sensiblen Bereichen wie Kindergärten und Schulen lässt die Gemeinde zwar bereits seit 2011 die Eichen im Vorfeld durch Fachfirmen mit Insektiziden behandeln, doch das hilft nicht bei einer generellen Eindämmung. Dennoch: An diesem Verfahren soll auch 2020 festgehalten werden. „Es ist vielversprechend“, so Herbert Gausling.

Viele Nester wurden aber auch gar nicht entfernt – letztlich auch eine Frage der Kosten: Auf etwa 30 000 Euro schätzt Herbert Gausling die Summe aller Bekämpfungsmaßnahmen.

Wenn ein harter Winter ausbleiben sollte, dann, so schätzt Karl Mensing, werde die Giftraupenplage auch 2020 wieder auftreten. Darum plant die Gemeindeverwaltung vorsorglich, das Bekämpfungsrepertoire zu erweitern. Unter anderem sei das Aufhängen von Nistkästen geplant – zum Beispiel für Meisen. Die Vögel sollen die Raupen fressen.

Ob das funktioniert, wird sich zeigen. Dr. Mathias Niesar hat diesbezüglich seine Zweifel. Er ist Leiter des Waldschutzmanagements vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. „Meine Hypothese ist, dass dieses Experiment nicht funktioniert.“

Der Grund: Der Kuckuck sei nach aktuellem Stand der einzige Vogel, der die Giftraupe trotz der langen Brennhaare fressen könne. Generell seien natürliche Gegenspieler der Raupe wie etwa die Schlupfwespe zu schwach aufgestellt.