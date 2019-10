„Hier ist das Geld an der richtigen Stelle“, ist Anja Reinders überzeugt, dass die Spende, die beim Kuchenverkauf bei ihrem „Winterlichen Zauber“ vor wenigen Wochen in der eigenen Garage zusammengekommen ist, in guten Händen ist.

Allerdings war dies nur möglich, weil die Familie, Freunde und Nachbarn der Familie die Ausstellung auf vielfältige Weise unterstützten. Das breite Angebot mit Adventsgestecken, Holzfiguren, kleinen gehäkelten Kunststücken oder plüschigen Kissen erfreute sich großer Beliebtheit und wechselte schnell den Besitzer. Das ansprechende Ambiente mit einem wärmenden Ofen lud zu einem Pläuschchen unter den Besuchern ein und sorgte für eine perfekte Vorweihnachtsstimmung.

„Davon können nun die Königskinder profitieren, die sich über die Spende sehr gefreut haben“, sagt Anja Reinders. Der ambulante Hospizdienst Königskinder begleitet Familien in Münster und einem Umkreis von 50 Kilometern, in denen ein Kind, ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener lebensverkürzend erkrankt ist. Mit ausgebildeten Familienbegleitern stehen sie den Familien zur Seite und unterstützen sie dort, wo Hilfe gerade am nötigsten ist. Beispielsweise kümmern sie sich um das erkrankte Kind, spielen mit den Geschwistern oder haben ein offenes Ohr für die Sorgen der Eltern.

Katrin Beerwerth, Koordinatorin bei den Königskindern, hat sich sehr über den Besuch von Familie Reinders gefreut und nahm sich Zeit, um die Familie über den aktuellen Stand ihrer Arbeit zu informieren. Zurzeit werden 42 Familien von etwa 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern begleitet.

Die betroffenen Familien und die ehrenamtlichen Mitarbeiter können über einen 24-Stunden-Rufdienst jederzeit eine der zwei Koordinatorinnen erreichen. Finanziert wird das Ganze überwiegend aus Spenden.