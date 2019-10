Büning bedankte sich bei Pater Joy Madassery dafür, dass er immer als verlässlicher Ansprechpartner des Chors bereit stehe. Chorleiter Norbert Rehring dankte sie für sein Engagement und seine Experimentierfreudigkeit, aber auch für seinen Optimismus und seine Geduld, mit der er die wöchentlichen Proben gestaltet.

Es spreche für die Qualität einer Gemeinschaft, wenn Mitglieder viele Jahre dem Verein treu bleiben, so Büning. In diesem Jahr wurden fünf Chormitglieder mit einer Urkunde für langjährige Mitgliedschaften in einem Gesangverein vom Diözesan-Cäcilien-Verband des Bistums Münster geehrt. Dies waren Agnes Gesenhues für 25 Jahre, Ursula Heyart, Hedwig Leveling und Mechthild Kabst für jeweils 40 Jahre und Maria Mayer für 50 Jahre im Cäcilienchor.