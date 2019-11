Graffiti-Schmierereien an den Wänden, abgetretene Mülleimer, eine verbogene Regenrinne und Scherben sowie Zigarettenkippen im Sandkasten zeichneten ein Bild der Verwüstung. Und tun es zum Teil noch immer.​

„So etwas ist eine riesige Sauerei und einfach nicht akzeptabel.“ Deutliche Worte, die Herbert Gausling von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage wählt, um den Zustand auf dem Stiegen-Spielplatz zu umschreiben, der für viele Familien und Kinder ein zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde ist. Der Bauamtsleiter, sonst stets die Ruhe in Person, legt nach: „Wir werden Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen. Uns reicht das jetzt. Das ist der negative Höhepunkt.“

Schließlich senken der Müll und die Verwüstungen die Aufenthaltsqualität vor Ort erheblich.​

Den Vorfällen aus der Halloween-Nacht zu Freitag gingen in derselben Woche bereits ähnlich gelagerte Vermüllungen des Unterstands voraus. Zweimal mussten die Mitarbeiter des Bauhofs ausrücken, um die Müllberge zu entsorgen. „Völlig unnötiger Personalaufwand, der natürlich mit Kosten verbunden ist“, stellt Herbert Gausling klar.

Und darin sind noch nicht die Kosten für die Reparaturarbeiten und das Entfernen der Schmierereien auf dem roten Backstein enthalten. „Die Kosten sind überhaupt noch nicht abzusehen.“

Was Zigaretten und Scherben im Sandkasten an Folgen für Kinder und Umwelt nach sich ziehen können, scheint den bisher unbekannten Tätern offenkundig nicht klar oder egal zu sein. Schon ein halbes Milligramm Nikotin stuft die EU als gefährlich ein. Dazu kommen viele andere giftige Chemikalien, die sich in Zigaretten befinden.

Problematisch: Regen wäscht diese Gifte aus. So können diese ins Grundwasser gelangen. Von der potenziellen Verletzungsgefahr an Scherben mal ganz zu schweigen. „Das mit Zigarettenkippen ist leider ein generelles Problem, nicht nur in unserer Gemeinde“, so Herbert Gausling. Immerhin sei die Sache mit den Scherben bis auf diesen aktuellen Fall bisher kein Problem gewesen.

Wer die Täter sind, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Doch liegt der Verdacht nahe, dass es Jugendliche oder junge Erwachsene gewesen sein könnten, die diesen Platz dem Anschein nach des Öfteren für ihre Saufgelage nutzen.

Das berichten zumindest zwei Spaziergängerinnen vor Ort, die dies schon des Öfteren beobachtet haben wollen.

„Fakt ist, dass wir es derzeit einfach noch nicht wissen“, stellt Herbert Gausling klar. Aber man arbeite daran, den Tätern auf die Spur zu kommen.