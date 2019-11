Nienborg -

Auf eine über 30-jährige Tradition kann der Clemensmarkt in Nienborg zurückblicken. Und diese wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Am Montag (18. November) laden rund 15 Händler ab 8 Uhr zum Bummeln und Shoppen auf die Ringburganlage ein. Das Angebot ist vielfältig und auch die Bürgerstiftung Heek/Nienborg trägt dazu bei.