„Wir bieten als Gemeinde aktuell sehr günstige Konditionen“, betonte Bürgermeister Franz Josef Weilinghoff . Aktuell liegt die Elternbeitragsquote bei 14,1 Prozent. Damit liegt die Gemeinde Heek deutlich unter dem landesweiten Mittelwert von 23,9 Prozent.

Allerdings: Gleichzeitig wurden ebenfalls entschieden, dass die Beiträge ein Jahr später angehoben werden. In welcher Höhe, werde allerdings erst nach Abrechnung des Schuljahres 2020/2021 ermittelt. Elf Mitglieder des Ausschusses folgten damit dem Vorschlag der beiden Fördervereine. Nur zwei stimmten mit „Nein“.

Zum Hintergrund: Seit Einführung der OGS im Jahr 2006 wurden die Grundlagen der Betreuung und die Zahlungen der Elternbeiträge durch einen privatrechtlichen Vertrag zwischen dem Träger (Förderverein) und den Eltern vereinbart. Auf Grundlage der damaligen Kooperationsvereinbarung erfolgen die Vertragsgestaltung und die Einziehung der Beiträge durch die Gemeindeverwaltung oder die Schulsekretärin.

Die Gemeindeprüfungsanstalt ( GPA ) empfahl der Gemeinde jedoch nach ausführlicher Prüfung, von diesem Vorgehen in Zukunft abzuweichen und die Beitragserhebung stattdessen durch eine gemeindliche Satzung zu regeln. Jene Satzung beschloss der Gemeinderat im März dieses Jahres.

Einer weiteren Empfehlung der GPA kam der Rat allerdings nicht nach. Die Prüfungsanstalt hatte angeregt, einen gestaffelten Beitragssatz – je nach Einkommen der Eltern – einzuführen. Damit sollte eine bessere soziale Ausgewogenheit erzielt werden.

Der Rat ist dieser Empfehlung nicht gefolgt und hat auf eine Einkommensprüfung verzichtet, da eine soziale Staffelung durch die Geschwisterkind-Regelung, die Vergünstigungen für Wohngeld- und Hartz-IV-Empfänger und das Bildungs- und Teilhabepaket bereits gegeben sei.

Die Zahl der Schüler in der OGS ist weiter steigend. Die Einrichtungen in Heek und Nienborg betreuen jeweils rund 60 Kinder. Hinzu kommen an der OGS 33 und an der OGS Nienborg 20 sogenannte Übermittagskinder.