Es geht darum, es den Menschen in diesen beiden Gemeinden zu ermöglichen, bei den nächsten Kommunalwahlen Grün zu wählen, so Monika Ludwig , Vorsitzende des Kreisverbands Borken. Diese finden am 13. September 2020 statt.

Beim Grünen-Forum am vergangenen Dienstag im Legdener Landhotel Hermannshöhe haben sich erste Mitstreiter gefunden. Eine weitere Veranstaltung in Heek ist für Mittwoch (4. Dezember) geplant. Legden und Heek sind die einzigen Orte im Kreis, in denen es keinen Grünen-Ortsverband gibt.

Die Europawahlen haben Mut gemacht, so sagt es Monika Ludwig. In Legden haben sich 18,6 Prozent für Bündnis 90/ Die Grünen entschieden, in Heek waren es 13,4 Prozent. In beiden Fällen war es nach der CDU das zweitbeste Ergebnis. Auch im Kreisverband erleben die Grünen in diesem Jahr einen Aufschwung. Monika Ludwig: „Wir haben aktuell 317 Mitglieder, im letzten dreiviertel Jahr sind 100 dazugekommen.“

Bei Treffen am kommenden Mittwoch in der Gaststätte Kaiser wird sie vorstellen, was Kommunalpolitik bedeutet. „Der große Vorteil: Man kann etwas entscheiden, was sich dann auch ändert“, so Monika Ludwig. „Ich gehe davon aus, dass wir ein, zwei Leute in den Rat bekommen.“ In Legden habe sie allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Vorstellung, man könne gleich die Welt und das Klima retten, unrealistisch sei.

Welche lokale Angelegenheiten konkret angegangen werden, soll sich in der Gesprächsrunde im Heeker Forum herausstellen: „Wir sind offen, was die Thematik angeht – auch weil wir bisher noch keinen Zugriff auf Heek und Legden hatten.“

Zwei Mitglieder haben die Grünen zurzeit in Legden, zwei auch in Heek. „Wir hoffen, dass noch einige dazukommen“, so die Kreisverbandsvorsitzende. Gerade aber im ländlichen Bereich gebe es viele kleinere Ortsverbände, teilweise mit nur neun Mitgliedern.

Um einen Ortsverband zu gründen, braucht es erst einmal drei, besser fünf Vorstandsmitglieder. Zwei Sprecher, am besten eine Frau und ein Mann, dazu ein Kassierer, sind notwendig, zwei Beisitzer wären gut – „denn da kommt ja auch Arbeit auf sie zu, gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen“.

Monika Ludwig weiter: „Ideal wäre es, alle zehn Wahlbezirke besetzen zu können. Das müssen aber nicht zwingend Mitglieder sein.“ Ihrer Erfahrung nach entwickeln sich Ortsverbände nach der Gründung recht schnell. Zuletzt hat sie das in Heiden und 2018 in Gronau erlebt. „Da ist das durch die Decke gegangen.“ Das Wichtigste, so Monika Ludwig, ist erst einmal, einen Vorstand zu etablieren.