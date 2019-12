Funny beruhigt die Kinder​

Gerne bleibt Funny auch mal länger stehen, um sich ausgiebig streicheln zu lassen. Bellen? Fehlanzeige. Funny ist als Jagdhund sehr gut erzogen und seit einigen Monaten als Schulhund in der Sekundarschule im Einsatz.

Was vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, hat einen tief greifenden pädagogischen Sinn. Denn ein Schulhund wird aktiv in die Gestaltung des Unterrichts eingebunden. Funny ist der Hund von Lehrerin Nina Wilkes . Einer von insgesamt neun Hunden, die die Lehrerin ihr Eigen nennt. „Funny ist von seiner Art und seinem Wesen aber am besten für diesen Job geeignet“, sagt sie.

Und die Wirkung, die Funny bei den Schülern hat, ist vielfältig. So werden beispielsweise introvertierte Kinder im Umgang mit dem Hund dazu ermuntert, das Gespräch mit andern Schülern zu suchen. Einfach, weil der Umgang mit Funny in der Gruppe die Kommunikation der Schüler untereinander fördert. „Wenn ein Kind Stress hat, warum auch immer, merkt Funny das. Dann geht sie hin, legt den Kopf auf das Bein und spendet so Trost und beruhigt zugleich“, erklärt Nina Wilkes. Während einer Klassenarbeit entspanne der Jagdterrier zudem die Situation.

„ Wenn man jetzt sieht, wie es funktioniert, dann geht einem schon das Herz auf. " Schulleiterin Martina John

Wichtig: Die Schüler sind jeweils nur für den Moment der Aufmerksamkeit des Hundes vom Unterrichtsgeschehen abgelenkt. Ansonsten sind sie konzentriert bei der Sache. Die Idee eines Schulhaustiers existierte schon länger.

Doch ganz so einfach wollte man es den Schülern seitens der Schule dann nicht machen. Schulleiterin Martina John erklärt: „Die Schüler haben mir zahlreiche Briefe geschrieben, in denen sie argumentativ erläutert haben, warum gerade ein Schulhund eine tolle Sache wäre.“

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW listet in einer Handreichung jene Dinge auf, die aus rechtlicher Sicht erfüllt sein müssen, damit ein Schulhund zum Einsatz kommen darf. Dazu gehört als allererstes eine spezielle Ausbildung für Hund und Halter. Im Falle von Funny ist es die Jagdausbildung, die den Terrier zum Schuleinsatz befähigt.

„ Wir wünschen uns, dass Funny immer hierbleibt. " Finn-Leo aus der 7c

„Ich selbst muss einen Sachkundenachweis liefern und besuche regelmäßig Seminare zu dem Thema“, erklärt Nina Wilkes. Obendrauf kommen ein Gesundheitszeugnis des Tierarztes für den Hund, Impfungen, eine Hunde-Haftpflichtversicherung und ein absolutes Bell-Verbot.

„Wir waren von der Idee von Anfang an begeistert. Wenn man jetzt sieht, wie es funktioniert, dann geht einem schon das Herz auf“, sagt Schulleiterin Martina John. In den Genuss von Funnys Aufmerksamkeit kommen derzeit jene Klassen, in denen Nina Wilkes unterrichtet. „Wir möchten das aber noch ausdehnen. Zum Beispiel in der Pause allen Kindern im Schulgarten die Möglichkeit geben, sich mit Funny zu beschäftigen.“ Dass sich Funny außer in den Pausen, in denen viel „Verkehr“ auf den Fluren herrscht, ohne Leine frei bewegen darf, gewährleistet, dass die Hündin dorthin geht, wo sie „gebraucht“ wird. „Es ist total schön, wenn sie ankommt und man sie streicheln kann“, sagt Simon aus der 7c. Sein Kumpel Finn-Leo ergänzt: „Wir wünschen uns, dass Funny immer hierbleibt.“