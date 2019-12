Die hatten vorher bereits die Bewohner des Stifts besucht. Nach dem Bad in der Menge zog der Nikolaus gemeinsam mit den Kindern und Eltern in Begleitung des Musikvereins durchs Dorf zur St. Mariä-Himmelfahrts-Kirche, wo er sich mit einer Ansprache an die Kinder wandte.

Danach musste er sich beeilen: Schließlich mussten er und sein Geselle noch gut 900 Kinder und Senioren besuchen, um ihnen die am Vorabend von vielen fleißigen Helferinnen gepackten Tüten mit Überraschungen zu verteilen.