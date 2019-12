„Von wegen frie fisken, frie jagen . . .“

Dann kommt Leben in das bronzene Gesicht und Bernd spricht den Reporter an:

„Suchst du was Bestimmtes?“

Der Reporter zuckt angesichts der unerwarteten Ansprache kurz zusammen, erinnert sich dann aber wieder an seine Mission: Ich suche Hausnummern, hinter denen sich interessante Geschichten finden lassen.

Bernd: „Ich hab früher ‚Bi de Burg 8‘ gewohnt . . .“

Reporter: „Die Acht fehlt mir noch in der Sammlung. Hast du denn was Interessantes zu erzählen?“

Bernd, strahlend: „Meine Geschichte, wie ich damals die Burg vor den Hessen gerettet habe und seitdem . . .“

Reporter: „. . . in den Graben schieten darfst? Nix für ungut Bernd, aber die haben wir schon tausendmal erzählt…“

Bernd (hebt drohend seine Büchse): „Du bist ganz schön frech, Bürschchen!“

Reporter: „Das müsste dir doch gefallen . . .“

Bernd (senkt die Büchse): „Stimmt! Ich hab noch was zu erzählen, darfste aber nicht an die große Glocke hängen.“

Reporter, erleichtert: „Dann lass mal hören.“

Bernd (weist auf das Wildschwein neben sich): „Ich mach mir Sorgen um mein Schwein.“

Reporter: „Wieso dein Schwein, ich denke, du bist Wilderer?“

Bernd: „Ja, schon, von alters her. Aber mit den Jahren hab ich mich doch auch weiterentwickelt. Halte selbst ein paar Schweine, Bunte Bentheimer, und einen Frischling habe ich mal neben seiner toten Mutter gefunden und aufgepäppelt. Das ist jetzt mein Hausschwein.“

Reporter: „Klingt doch super! Und warum machst du dir jetzt Sorgen?“

Bernd, empört: „Du lebst wohl hinterm Mond? Hier rundum werden immer mehr Schweine gehalten. Aber auf der Weide, so wie zu meiner Sturm-und-Drang-Zeit sieht man die Borstenviecher schon lange nicht mehr. Das Wild wird immer weniger. Und jetzt hör ich die Bauern noch von Afrikanischer Schweinepest raunen. Und da soll ich mir keine Sorgen machen?“

Reporter, achselzuckend: „Ich hätte halt nicht gedacht, dass dir die Schweine so ans Herz gewachsen sind.“

Bernd: „Hat Tradition hier in der Gegend. Frag doch bloß mal den Swinetüns, der in Gronau vor der St.-Antonius-Kirche steht . . .“

Reporter: „Hast du dank deiner Lebenserfahrung denn eine Idee, wie man es besser machen könnte?“

Bernd: „Früher war sicher nicht alles besser. Tiere, die in einem engen und im Winter kalten Koben standen und nur Abfälle zu fressen bekamen, waren auch arme Schweine. Aber früher hatten auch wir Menschen oft nix zu beißen und haben im Winter gefroren. Und heute schmeißen die Leute jede Menge gutes Essen einfach weg, weil sie mehr kaufen, als sie essen können und weil es so billig ist, dass ihnen die Verschwendung nicht mal im Geldbeutel weh tut. Das müsste man ändern.“

Reporter: „Aber die Leute hier essen nun mal gerne Fleisch. Willst du denen das Kotelett vom Grill nehmen?“

Bernd: „Ach was. Ich bin ja nicht so ein Öko-Rambo wie der Moritz . . . Aber frag doch mal die Schützen vom Allgemeinen Bürgerschützenverein. Meinst du denn, die hatten in den ersten paar Hundert Jahren ihres Bestehens jeden Tag Fleisch auf dem Teller? Zum Schützenfest, ja. Und auch sonntags mal einen ordentlichen Braten. Aber doch nicht jeden Tag! Das hatten nicht mal die Burgmänner – und denen ging’s nun wirklich gut.“

Bernd schaut eine Weile sinnierend in Richtung Burg. Fast scheint es so, als könnte er die Burgmannen noch hinter den Zinnen sehen.

Reporter: „Bernd, alles in Ordnung?“

Bernd, unwirsch: „Nix is in Ordnung! Frie fisken, frie jagen . . . Hast du in letzter Zeit mal versucht, einen Fisch aus der Dinkel zu ziehen. Der Fluss is doch zu einem Entwässerungskanal entkommen. Früher, da gab es noch richtige Dinkel-Auen und der Fluss mäanderte durch das Land. Und jetzt buddeln sie in Epe das Ufer auf, damit es wenigstens an ein paar Stellen wieder so ist wie früher . . .“

Reporter: „Hast du denn schon mal mit dem Bürgermeister über deine Sorgen gesprochen?“

Bernd: „Bürgermeister von Nienborg? Wer soll das sein?“

Reporter: „Franz-Josef Weilinghoff.“

Bernd: „Ach, der kommt aus Epe und sitzt in Heek. Saust hier nur ab und an mit der Fiets vorbei. Und als ich mich vor Jahren mal gemeldet hab, als die Ratsherren mir einen Umzug aufzwängen wollten, hat auch keiner auf mich gehört.“

Reporter: „Aber nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Dann kommt er sicher auch nach Nienborg, zum Wahlkampf und hat für alle ein offenes Ohr.“

Bernd: „Der soll nur kommen, mit Kämpfen kenne ich mich aus. So wie damals: Die Hessen hatten die Burg schon fast eingenommen, da hab ich mir meine Büchse geschnappt . . .“

Reporter: „Ach, Bernd . . .“