„Der Chef, das ist ‘ne Frau“

Dietutnix in Heek

Heek -

Von Spritzgebäck, Engelchen und Krippenspielen handelt das neue Programm „Scheinheilig ins Spritzgebäck“ der Kabarettgruppe „Dietutnix“, die am Samstag in Heek auftrat. Ehemals kletterten sie zu Fünft die Karriereleiter der Kabarettgruppen hoch. Zwei Frauen gingen, eine kam neu hinzu. Die urkomische Sabine Hollefeld, die sangesfreudige und nicht minder witzige Susanne Anders und die hochmusikalische Heike Knief holten sich Petra Münsterweg als „Neue“ in die Gruppe.