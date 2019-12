Den glanzvollen Seminar-Auftakt in Heek bildet der Meisterkurs Klavier mit der Lübecker Klavierprofessorin und Pianistin Konstanze Eickhorst vom 1. bis 5. März. Für Konzertfreunde interessant: Er beginnt mit einer Soiree am Sonntag (1. März) um 17 Uhr im Konzertsaal der Akademie, bei der Konstanze Eickhorst auch Werke des Jubilars interpretiert.

Der Name ist Programm: Entspannt gemeinsam Klavier spielen, proben, üben, improvisieren und ausprobieren können Hobby-Pianisten und -Pianistinnen in der Klavier-Wohlfühlwoche vom 29. Juni bis 3. Juli mit Antje Valentin, Daniel Pottgüter und Markus Wenz als Dozenten. Klaviermethodik steht im Vordergrund eines Kurses für professionelle Klavierpädagoginnen und -pädagogen vom 18. bis 20. September unter Leitung des Leipziger Klavierprofessors Christian Pohl. Er führt die Teilnehmenden in das aus der künstlerischen und pädagogischen Praxis heraus entwickelte Lernsystem der „Systematischen Klaviermethodik“ ein. Umrahmt wird das Jubiläumsjahr von einem Klavierabend mit Studierenden der Hochschule Münster am 30. Januar – Justus Gericks und Bastian Windisch spielen unter anderem Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven – und ein Gesprächskonzert zu Beethoven mit der Pianistin Nina Tichman und Dr. Kai Marius Schabram, Bildungsreferent der Landesmusikakademie NRW, am 27. November. Weitere Informationen über Konzerte und Kurse sowie Anmeldung unter www.landesmusikakademie-nrw.de.