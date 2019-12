Ungefähr alle sechs Wochen treffen sich die Küsterin und ein gutes Dutzend weitere Frauen, um die St.-Peter-und-Paul-Kirche sauber zu halten. Seit wann genau, weiß auch Karin Nacke nicht mehr, die schon lange bei den „Kirchenschrubberinnen“ mitmacht. Und selbst Petra Broosch, die im Schatten des Kirchturms aufgewachsen ist und schon als junges Mädchen mitgemacht hat, muss passen. „Das muss irgendwann Anfang der Siebzigerjahre gewesen sein“, schätzt sie.

Seitdem rückt ein mal größeres, mal kleineres Team von Frauen aus der Gemeinde regelmäßig Staub und Schmutz in dem Gotteshaus auf den Pelz: wischt die Bänke ab, schrubbt die Böden und feudelt Kerzenleuchter und Heiligenfiguren ab.

So wie Ulrike Borgers , die seit 30 Jahren dabei ist. „Irgendwann fehlt mal eine, dann wird man halt gefragt“, beschreibt sie, wie sie selbst zur Kirchenschrubberin geworden ist.

Ulrike Borgers (l.) und Hedwig Gesenhues sind immer „die hinten im Turm“, wie sie selbst sagen. Foto: Bernd Schäfer

Fast genauso lange hat sie ihren festen Job im Kirchenschiff: „Wir sind immer die hinten im Turm“, lacht sie mit dem Wischmop in der Hand und zeigt dabei auf Hedwig Gesenhues, die gerade mit dem Staubtuch über die Ablage für die Gesangbücher fegt. Diskussionen darum, wer welche Aufgabe übernimmt, gebe es nie. „Wir sind alle gut eingearbeitet“, meint Ulrike Borgers. Über die Jahre hat sich die Aufgabenverteilung irgendwie ergeben, wenn mal eine aus dem Kirchenschrubberteam fehlt, teilen sich die anderen ihre Arbeit untereinander auf.

Das ist diesmal nicht nötig: So kurz vor dem Weihnachtsfest ist die Gruppe vollständig und an Stellen unterwegs, denen nicht ganz so regelmäßig Beachtung geschenkt wird – wie dem Dach über dem Seiteneingang, das Marianne Schultejann erklimmt, nachdem sie den Beichtstuhl auf Vordermann gebracht hat – sie ist offenbar die Frau für die Höheneinsätze. „Meine Nachbarin hat mich gefragt“, erinnert sie sich daran, wie sie für die Schrubberinnen rekrutiert wurde. Und wie schon beim Beichtstuhl klettert Karin Nacke hinter ihr die Stehleiter herauf, um von dort aus mit dem Staubwedel auch noch das letzte Eckchen von Spinnweben zu befreien.

Monika Hollad nimmt sich derweil auf der Orgelempore den Spieltisch vor. Foto: Bernd Schäfer

Gleich neben der Leiter landen auf einem Regal all jene Dinge, die beim Saubermachen wieder aufgetaucht sind: Schirme, Handschuhe, Brillen, Gehstöcke.

„ Wir sind uns für keine Arbeit zu schade. Wir sind uns für keine Arbeit zu schade. “ Petra Broosch

„Wir sind uns für keine Arbeit zu schade“, stellt Petra Broosch klar – und freut sich, dass es dennoch immer wieder gelingt, jüngere Frauen ins Team zu holen.

Zwei Stunden geben die Frauen bei ihrem letzten Einsatz vor Weihnachten Vollgas, dann strahlt die Kirche wieder von innen.

Klingt nicht viel – bis Karin Nacke vorrechnet: „Wir sind 13 Leute. Das macht dann schon 26 Arbeitsstunden.“