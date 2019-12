Erst der Stall, dann die Bescherung

„Jetzt ist der Stress vorbei“, sagt er. „Die Schule ist zu Ende, der Hof sauber.“

Dass der Baum erst kurz vor Heiligabend aufgestellt wird, ist Familientradition auf dem Hof Bendfeld – und Teil des Familienrituals, in dem Heinrich und Leonard, die beiden 14 und 12 Jahre alten Söhne, eine wesentliche Rolle spielen. „Familie ist, wenn man mit den Kindern etwas macht“, stellt Heinz Bendfeld fest. Entsprechend wird das Geschenk für die beiden ausfallen, über das hier natürlich nichts verraten werden darf. Bloß, dass es an Heiligabend Schnitzel mit Kartoffelsalat geben soll, wird verraten.

„Vor dem Fernseher sitzen kann man genug“, findet der 50-Jährige. Das Kontrastprogramm dazu bei Bendfelds lautet: Ins Holz gehen, den Garten umgraben oder den alten Zweischarpflug rausholen. „Die Jungs haben Interesse an Oldtimer-Treckern, und wenn sie mal ackern dürfen, sind sie sofort dabei.“

Kaum zu vergleichen

Ansonsten gilt, was auf fast allen Bauernhöfen gilt: Vor der Bescherung kommt der Stall dran. 400 Mastschweine mit Trockenfütterung hat Bendfeld im Stall. „Die muss ich natürlich kontrollieren“, erklärt er. Wobei der Aufwand mit dem in früheren Zeiten kaum zu vergleichen ist. „Früher hatten wir auch Kühe, was natürlich viel arbeitsintensiver ist.“

Bendfeld übernahm den Hof der Eltern 1991 – zunächst gepachtet, später bekam er ihn überschrieben. Er erinnert sich noch gut daran, wie es früher war. Da hieß es „Vieh versorgen, dann zur Kirche, dann gab‘s Weihnachtsessen.“ Als Kind hat er kaum eine Bescherung vor halb acht erlebt. „Bevor der Stall fertig war, war es schnell sechs oder sieben Uhr.“

Die Bendfeldsche Ahnengalerie in Porträts und Totenzetteln Foto: Christiane Nitsche

Von ganz früher wisse er noch, dass man dann auch noch einmal in den Stall gegangen sei, um den Weihnachtssegen fürs Vieh zu erbitten. „Aber das liegt schon zwei Generationen zurück.“ Vieles aus früheren Zeiten sei leider nicht mehr erhalten, nachdem das alte Hofgebäude ein Opfer der Flammen wurde. „1907 war es erst gebaut worden, 1911 ist es schon abgebrannt.“

Erhalten sind allerdings noch zahlreiche Totenzettel. Wieder lacht Bendfeld. „Das Gebetbuch wurde noch schnell mitgenommen.“ Traditionell steckten dort die Totenzettel der Familie drin.

Heute schmücken die Zettel, die bis ins Jahr 1857 zurückreichen, eine kleine Familiengalerie im Flur des Wohnhauses – neben Porträts von Tanten, einem Familienporträt der Großeltern mit ihren neun Kindern – einer davon ein blonder Schlaks, Bendfelds Vater.

Ehrlicher miteinander umgehen

„Viele alte Sachen fehlen leider“, bedauert Heinz Bendfeld. So gibt es eben auch keine vererbte Familienkrippe oder Ähnliches. Aber das Materielle interessiert ihn ohnehin nicht so sehr. Mit den Söhnen ein paar trockene Tannen aus dem Baumbestand holen – das hat weitaus mehr Wert für ihn. „So etwas bleibt in Erinnerung.“

Er selbst habe eigentlich keinen wirklichen Weihnachtswunsch. Bloß einen für die Landwirtschaft: „Dass man von Seiten der Politik ehrlicher miteinander umgeht.“ Er empfinde es selbst so: „An allem sind die Landwirte schuld.“ Ein Beispiel: „Die Politik meldet die Werte der Brunnen, aber eben nicht aller Brunnen. Und dann wundert man sich, dass Deutschland so schlecht abschneidet.“

Ein zweites Beispiel: Wölfe. „Da werden nur Paare gemeldet, aber ein Paar bedeutet ein Rudel, und das sind in der Regel acht Tiere.“ Bendfeld kommt in Redefluss. „Finnland hat weniger Wölfe als Brandenburg“, stellt er fest. „Da passt etwas nicht.“

Im neuen Jahr wird sich einiges ändern auf dem Hof. Die Schweine kommen weg, was aber nicht an der politischen Großwetterlage liegt. „Anfang Januar gehen die ersten raus“, erklärt Heinz Bendfeld.

„ Ich bin froh, wenn der Stall leer ist. Ich bin froh, wenn der Stall leer ist. “ Heinz Bendfeld

Die Angst vor der afrikanischen Schweinepest sei zu groß. „Ich bin froh, wenn der Stall leer ist.“ Bendfeld hat schon lange ein zweites Standbein als vereidigter landwirtschaftlicher Sachverständiger für Aufwuchs und Aufwuchsschäden.

Dabei geht es nicht um Vieh, sondern um Ackerbau. Er werde immer dann gebraucht, wenn Flurschäden, etwa durch Wild, Straßenbau oder andere Bauarbeiten entstehen, „zum Beispiel bei der Entschädigungsregelung nach dem Gasleitungsbau zwischen Epe und Legden.“

Wenn etwa die Kommune den Schaden nicht zur Zufriedenheit des betroffenen Landwirts regeln kann oder wenn es zu einer Klage kommt, wird grundsätzlich ein vereidigter Sachverständiger gebraucht.

Soweit so gut. Doch was wird aus dem Hof? „Wenn die Tiere raus sind, werden wir darüber sprechen, wie die Lage ist“, sagt er. Wir – er und seine Frau Christel, die selbst als Lehrerin berufstätig ist.

Ob später einer der Söhne einmal den Hof übernimmt, steht noch in den Sternen. Dennoch ist sich Heinz Bendfeld sicher: „Ich werde die Landwirtschaft nicht aufgeben.“