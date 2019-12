Der Nienborger Anton Callenbeck kämpft sich ins Leben zurück

Diese Worte trafen die Eltern Marion und Markus Callenbeck ins Mark. Doch Anton war willensstark.

Denn trotz seines angeborenen Herzfehlers kämpft sich Anton seit mittlerweile 14 Jahren durchs Leben. Gerade fiebert er dem neuen Jahr entgegen. Denn seine Familie wird ihm zu Liebe eine Sportgruppe für Menschen mit Beeinträchtigung („besondere Kinder“, wie Marion Callenbeck betont) bei Rot-Weiß Nienborg gründen. Einmalig in der Gemeinde Heek. Für den glühenden BVB-Fan eine Riesensache. „Darauf freue ich mich total“, sagt Anton mit glänzenden Augen.

Das Schöne: Marion Callenbeck ist selbst vom Fach. Als Erzieherin arbeitet sie auch beruflich mit behinderten Kindern zusammen. „Inklusion ist für mich ein großes Thema – privat und beruflich.“ Den notwendigen Übungsleiterschein hat sie bereits in der Tasche.

Am 11. Januar (Samstag) soll es in der Sporthalle der Bischof-Martin-Grundschule losgehen. Von 14 bis 15 Uhr und dann jeweils einmal pro Woche.

Die Idee, die im Laufe dieses Jahres entstand, stieß beim Martin Mensing, Vorsitzenden von Rot-Weiß Neinborg, sofort auf offene Ohren. „Für uns ist das ein Glücksfall. Menschen, die sich so engagieren, wollen und werden wir mit allem, was möglich ist, unterstützen.“ Anmeldungen sind noch über den Sportverein möglich.

Zudem werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. „Zehn Kinder wären eine gute Gruppengröße. Wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommt“, so Marion Callenbeck. Dass diese Idee überhaupt entstehen konnte, liegt schlicht daran, dass Anton nie seinen Lebensmut verlor und trotz seiner körperlichen Beeinträchtigung an all dem Spaß hat, was Kinder in diesem Alter mögen.

„Anton liebt Sport. Davon kann er nicht genug bekommen“, sagt Markus Callenbeck mit einem Lächeln.

Und da spielt es für Anton selbst auch keine Rolle, dass sein Bewegungsapparat deutlich eingeschränkt ist. Auch seine Restsehkraft von nur zehn Prozent hält ihn nicht davon ab, sich auf dem heimischen Trampolin auszutoben.

„Wir müssen ihn oft etwas bremsen. Zu viel körperliche Anstrengung verkraftet sein kleines Herz nicht gut“, so Marion Callenbeck.

Und dieses kleine Herz wurde auf schier unendliche Proben gestellt. Fünf Tage war Anton mal gerade auf der Welt, da erfolgte die erste stundenlange OP. Durch seinen angeborenen Herzfehler musste in diesem komplizierten Eingriff das „Zweikammerherz“ in ein „Einkammerherz“ umgewandelt werden. Ein palliativer Eingriff. Keiner, der nachhaltig die Lebensumstände verbesserte. Und das war erst der Anfang von Antons Leidensweg.

Viele weitere teils stundenlange Operationen musste der kleine Junge in den folgenden Jahren über sich ergehen lassen. Und selbst Herzstillstände, eine Hirnblutung und eine Lungenembolie überstand Anton. Sein Lebenswille war einfach stärker. „Er ist ein richtiger Kämpfer“, sagt sein Vater.

„Wir waren teilweise mit den Nerven am Ende. Es war so belastend, wenn man sein Kind so leiden sieht“, blickt Marion Callenbeck zurück. „Wir wussten ja bei keiner OP, was uns danach erwartet“, ergänzt ihr Ehemann.

Die vielen Eingriffe verlangten Antons Eltern nervlich alles ab. „Mehr als man eigentlich aushalten kann“, sagt Markus Callenbeck. Und auch Antons großer Bruder Niklas musste in dieser Zeit sehr tapfer sein.

Erst eine korrigierende 14-stündige Herzoperation im November 2009, die aus dem Ein- wieder ein Zweikammerherz machte, brachte die Wende zum Guten. Denn nach dieser Operation, bei der Antons Überlebenschance laut der Ärzte bei 50 Prozent lag, durfte der kleine Junge nach vielen, vielen Monaten Krankenhaus und Reha endlich nach Hause.

Es war der 23. Dezember 2009. Das Weihnachtsfest konnte die Familie also endlich einmal gemeinsam in aller Besinnlichkeit in Nienborg feiern.

„Wir hatten gar nicht viel geschmückt oder vorbereitet, wir waren einfach nur froh, dass Anton bei uns war“, erinnert sich Markus Callenbeck. „Es war das pure Glück auf Erden“, fügt seine Frau hinzu. Nicht nur seit diesem Augenblick hat das Weihnachtsfest für die Familie Callenbeck eine ganz besondere Bedeutung. Eine, die nichts mit der sonst vielerorts praktizierten Konsumgesellschaft und Geschenken zu tun hat.

„Wir haben gelernt, was wahres Glück bedeutet“, sagt Marion Callenbeck. „Das Zusammensein als Familie in den eigenen vier Wänden ist einfach unbezahlbar und mit nichts zu vergleichen.“