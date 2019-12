Die zweite Augustwoche bleibt Rita und Gerard Beugelink mit Schrecken in Erinnerung. Denn die Teakholzbank vor ihrer Weinhandlung, direkt gegenüber der Heilig-Kreuz-Kirche, verschwand zunächst spurlos. Waren Diebe am Werk? Mitnichten. Die Erklärung ist viel banaler.

Mitarbeiter der Firma Stenau hatten die Bank irrtümlicherweise für Sperrmüll gehalten und kurzerhand im Müllwagen kurz und klein geschreddert. Als Schock bezeichnen die Beugelinks diesen Irrtum. Jetzt, in der Weihnachtsszeit, hat das Ehepaar einen dekorierten Stehtisch aufgestellt. Als Ersatz für die geschredderte Bank.

Die Bank diente nicht nur den Kunden zum Verweilen, sondern auch den Fahrgästen Bushaltestelle. An dieser gibt es nämlich weder einen Unterstand noch eine Sitzgelegenheit.

„Die Bank war bei vielen Fahrgästen sehr beliebt“, sagt Gerard Beugelink. „Ältere Fahrgäste brauchten nicht stehen, andere wiederum schlossen schnell Kontakt. Mülleimer und Aschenbecher standen direkt daneben.“ Zudem stand die Bank so, dass die Kragplatte im ersten Stock des Gebäudes den Sitzenden auch Schutz vor Regen bot.

Und wie sieht es mit Schadenersatz durch Stenau aus? „Man bat uns um ein Foto der Bank und darum, den Neupreis, 399 Euro, zu nennen. Dem kamen wir auch prompt nach“, sagt Rita Beugelink. Doch passiert ist seitdem nichts. Oder besser gesagt: Nicht das, was sich die Beugelinks gewünscht hätten.

„Wochen später bot man uns eine Bank in Leichtbauweise an, die man für keine 100 Euro in den Postenbörsen findet“, erinnert sich Gerard Beugelink mit Unverständnis. „Auf meine Frage, ob es denn auch eine Massivholz Bank aus Teak sei, verneinte der Mitarbeiter.“

Einverstanden waren die Beugelinks mit diesem „Angebot“ nicht und lehnten ab. Seitdem herrscht Funkstille. „Wir haben nichts mehr gehört“, so Rita Beugelink.

Stenau-Geschäftsführer Dr. Georg Grüber weiß sofort, um welchen Fall es sich handelt. „Ja, der bedauerliche Vorfall ist mir bekannt.“ Er hat eine Erklärung parat, warum das Ganze bisher so „unglücklich“ gelaufen ist. „Die Schadensmeldung hat ein Auszubildender aufgenommen und die Sache, wie sage ich es, nicht so ideal abgewickelt.“ Und Georg Grüber gibt ein Versprechen. „Wir werden das jetzt umgehend klären und den Schaden natürlich ersetzen.“