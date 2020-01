Sternsinger starten am Sonntag

Nienborg -

„Die Sternsinger kommen!“ heißt es wieder in den ersten Tagen des neuen Jahres 2020 in der Kirchengemeinde Heilig Kreuz Heek. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Heek, Nienborg und Ahle und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. In diesem Jahr heißt das Leitwort der Sternsingeraktion „Frieden im Libanon und weltweit“. In Nienborg beginnt die Sternsingeraktion mit dem Familiengottesdienst am kommenden Sonntag (5. Januar) um 10 Uhr. Im Anschluss gibt es für die Sternsinger Kakao und Brötchen im Pfarrheim, anschließend ziehen sie von Haus zu Haus um den Segen zu bringen. In Ahle beginnt die Aktion am Montag, dem Hochfest der Erscheinung des Herrn, um 9 Uhr. Die Sternsingeraktion in Heek beginnt mit dem Aussendungsgottesdienst am 11. Januar (Samstag) um 9 Uhr.