Heek/Ahaus -

Die Fahrt, die ein 29-jähriger Heeker am 5. August vergangenen Jahres mit der Nordwest-Bahn von Dorsten nach Borken unternahm, kam den Mann mal so richtig teuer zu stehen: Er fuhr schwarz, wurde von einem Kontrolleur erwischt und verlor in der Folge auch noch den Zahlschein.