Schlöffkenfest in Heek

Heek -

Das Schlöffkenfest hat eine lange Tradition. Im Schlöffkenlied heißt es: „Heeker Schlöffken is bekannt, üowerall int ganze Land.“ Zumindest in Heek führt kein Weg daran vorbei. Und das wird am Montag im Epping‘schen Hof deutlich.