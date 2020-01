Alle 93 Sterne waren pünktlich

Heek -

Alle 93 „Sterntaler“ auf dem Heeker Weihnachtsmarkt in „Pastors Busch“ waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Die Bürgerstiftung Heek-Nienborg hatte mit diesen Sternen zwei Weihnachtsbäume vor ihrem Stand geschmückt. Und auf jedem stand ein sehnlicher Geschenkwunsch – von Menschen, die es in der heutigen Konsumgesellschaft aus finanzieller Sicht nicht so leicht haben.