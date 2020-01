Doch am vergangenen Samstag waren gut 60 Helfer im Einsatz, um unter anderem den Tiefbau für die Flutlichtmasten über die Bühne zu bringen.

Sie brachten den für die Masten benötigten Beton in den Boden. Stichwort: stabiles Fundament. „Glücklicherweise haben wir im Verein Fachleute, die sich mit diesen Dingen auskennen und diese durchführen können“, berichtet der RWN-Vorsitzende Martin Mensing .

Dass der Verein diese Arbeiten übernimmt, ist Teil der Vereinbarung, die im vergangen Jahr mit der Gemeinde Heek getroffen wurde. Diese stellte im Haushalt 2019 außerplanmäßig 30 000 Euro für die neue Flutlichtanlage bereit. Im Gegenzug sicherte RWN zu, die Tiefbauarbeiten in Eigenregie durchzuführen, damit diese Kosten für die Gemeinde nicht noch obendrauf kommen.

In den kommenden Tagen sollen nun die unteren Teile der Flutlichtmasten aufgestellt und die Kanäle für die Leitungen ausgehoben werden. Die Masten selbst liegen bereits auf dem Klubgelände. „Wir werden, wenn es soweit ist, auch die Elektriker dabei unterstützen, hier alles anzuschließen“, sagt Martin Mensing.

Wie bitternötig die neue Flutlichtanlage für den Klub ist, zeigt ein Blick auf das Spielfeld mit der Nummer zwei. Dort ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht so, wie sie nach DIN-Vorschriften sein müsste. Deshalb bilden sich bei längeren Regenfällen Pfützen, die nicht zügig ablaufen. Der Platz ist in dieser Zeit nicht ordnungsgemäß nutzbar – weder für Spiele, noch fürs Training. Also knubbeln sich derzeit alle Teams in den Wintermonaten auf Platz Nummer drei. Die neue Flutlichtanlage auf Platz vier soll dieses Problem beheben. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, ist Martin Mensing froh über die zusätzliche Trainingsmöglichkeit. Man sei auf einem guten Weg. In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten vollständig abgeschlossen werden und der Platz im Flutlicht erstrahlen.