Pater Joy feiert sein Silbernes Priesterjubiläum

Im August 2000 kam Pater Joy Madassery nach Deutschland. In der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz Heek ist er seit 2003 tätig. Am Samstag feierte er sein Silbernes Priesterjubiläum. „Es war ein schöner Tag“, sagte er. „Dass so viele Menschen gekommen sind, freut mich. Jung und Alt waren dabei.“ Einige Besucher waren sogar aus Indien angereist. Rückblickend auf die 25 Jahre, konnte Pater Joy kein herausstechendes Einzelereignis nennen. „Es sind eher die kleinen Dinge, die es so schön machen, hier zu arbeiten“, sagte er. Nach dem Hochamt in der Kirche fand das Fest der Begegnung im Kreuzzentrum statt. Der Begleitung Kinderchor sang zu Ehren des Geistlichen. Mit viel Augenzwinkern erzählte Pastor Leyer ein paar Geschichten über Pater Joy, die er in Deutschland erlebt hat. Zum Beispiel seine ersten Erfahrungen mit Schnee und wie er sich auf der Jagd geschlagen hat. Leyers Fazit: „Was für Pater Joy bislang so schön war, das ist doch klar, geht in die Verlängerung Jahr für Jahr!“ Statt Geschenken bat Pater Joy um Spenden für die Arbeit seiner Ordensgemeinschaft in Indien.