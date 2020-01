Kleine Beute, großer Schaden

Die B-Jugend-Fußballer von Rot-Weiß Nienborg traf am vergangenen Sonntag der Schlag: Eigentlich wollen sie nur ein wenig trainieren. Doch als sie gegen 11 Uhr das Vereinsgelände betreten und Richtung Klubheim schlendern, sehen sie die zertrümmerte Fensterscheibe in der Tür. Scherben liegen auf dem Boden. Das Werk von Einbrechern. Die Beute – minimal.

Eine Kiste Fanta – mehr ließen die Täter nicht mitgehen. Und von dieser Beute verloren die Unbekannten bei ihrer Flucht über Platz vier, vermutlich durch ein Loch im Zaun, auch noch eine Flasche. Bis dorthin hatten die Täter die gelbe Kiste mit einer Schubkarre transportiert. „Der Schaden ist höher als das Diebesgut. Bei uns liegt kein Bargeld“, stellt Heiko Niemeier , 2. Vorsitzender des Vereins, klar.

Bereits im September 2019 stiegen Unbekannte in das Klubheim ein. In beiden Fällen hinterließen die Täter eine Schneise der Verwüstung. Allerdings hebelten die Unbekannten im vergangenen Jahr die Tür auf. Dieses Mal machten sie einfach kurzen Prozess mit der Scheibe. Womit, das ist (noch) nicht klar. Über einen Stuhl dürften die Täter durch das nicht sehr große Loch ins Vereinsheim geklettert sein.

Bei den Klub-Verantwortlichen herrscht jedenfalls Fassungslosigkeit. Heiko Niemeier bringt es auf den Punkt: „Was geht in solchen Menschen vor? Soll es eine Mutprobe sein? Ein dummer Jugendstreich? Durst? Oder wollen die einfach nur Schaden anrichten?“ Denn zu holen gibt es im Vereinsheim nichts. Zumindest nichts von Wert.

Was auffällt: Zu den Einbrüchen bei RWN gesellen sich zwei Einbrüche in ein Vereinsheim an der Ahauser Landstraße sowie zwei Einbrüche in einen Schrebergarten in der Stiege. Und das alles innerhalb der vergangenen Monate. Weiter auffällig: Alle Objekte stehen für sich allein und werden in den Nachtstunden kaum bis gar nicht von Menschen frequentiert.

Aber handelt es sich um die gleichen Täter? „Ich denke schon“, so Heiko Niemeier. „Die Polizei prüft immer Zusammenhänge“, stellt Pressesprecher Thorsten Ohm klar. Alles weitere gehöre derzeit in den Bereich der Spekulation.

Ob bei der Spurensicherung vielversprechende Spuren gesichert werden konnten, darüber gibt die Polizei keine Auskunft – aus ermittlungstaktischen Gründen. Letztlich geht es den Beamten darum, eine „eindeutige“ Handschrift der Täter festzustellen. Das wäre ein erster Schritt, um mögliche Zusammenhänge der Taten in Betracht ziehen zu können. Aktuell kann laut Polizei nicht von einer Einbruchserie gesprochen werden.

Letztlich ohnehin alles Dinge, die den Vereinsverantwortlichen nicht weiterhelfen. Vielmehr wird fieberhaft nach einer Lösung des Problems gesucht. „Die Fenster sind schon mit Gittern versehen. Wir überlegen aktuell im Vorstand, ob wir das Gebäude mit einer oder zwei Kameras überwachen lassen“, sagt Heiko Niemeier.

Immerhin: Finanziell ist dem Verein kein Nachteil entstanden. Der Schaden ist über die Gemeinde versichert.