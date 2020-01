Für die anstehende Wahl ist die Gemeinde Heek in Wahlbezirke unterteilt. In Nienborg gibt es im Vergleich zur Wahl 2014 Veränderungen. Insgesamt 14 Wahlbezirke wird es in der Gemeinde geben.

Gewählt werden die Vertretung der Gemeinde, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Und fortan finden dann alle fünf Jahre Wahlen statt. Der Rat der Gemeinde Heek hat in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2017 festgelegt, dass (wieder) 28 Ratsmitglieder in den Wahlbezirken zu wählen sind.

Doch aufgrund der Vorgabe des Kommunalwahlgesetzes müssen im Ortsteil Nienborg geringfügige Änderungen bei der Einteilung der Wahlbezirke vorgenommen werden.

► Die Schöppinger Straße 1 bis 15 (vorher Wahlbezirk II bzw. III) wird dem Wahlbezirk I zugeordnet.

► Die Schützenstraße 11 bis 14 und Bischof-Hermann-Straße 26 bis 43 (vorher Wahlbezirk II) werden dem Wahlbezirk III zugeordnet.

► Die Eschstraße 11 bis 17 (vorher Wahlbezirk II) wird dem Wahlbezirk IV zugeordnet.