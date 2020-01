Als die Menge dann eingelassen wird, dauert es bis zum Showbeginn von Peter Wölke und Band allerdings noch ein bisschen. So lange stehen die Gäste nun in Grüppchen zusammen und genießen das ein oder andere Kaltgetränk an der Theke. Hier kellnern – wie so oft bei den Kulturveranstaltungen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.

„Wenn ich noch eine Schlaghose im Schrank gehabt hätte, dann würde ich sie jetzt voller Stolz tragen“, erzählt Lisa Bügener aus Epe, die mit Freunden die Show besucht. „Bei Abba kommen einfach Jugendgefühle wieder hoch“, ergänzt ihre Freundin Anne Schulze-Wilmert. Alle freuen sich auf eine rasante Show.

Der Nienborger Werner Ammertmann hat das Originalmusical vor circa zehn Jahren in Hamburg gesehen. Auch er ist gespannt, ob die Lieder genauso rübergebracht werden.

Die siebenköpfige Band spielt auf der Bühne einen Hit nach dem anderen. Mit Glitzer und Glamour holen sie das Gefühl der 1970er Jahre auf die Bühne. Verschiedene Kostümierungen geben den unterschiedlichen Titeln eine besondere Note. In einer ganz emotionalen Version hat Sängerin Susan Albers aus Rhede das Stück „Lay all your love on me“ gesungen und sich dazu am Klavier begleitet.

Das Team rund um den Entertainer Peter Wölke kommt schon das fünfte Mal nach Heek. Alle zwei Jahre bringen sie ein neues Programm mit. So wurden in den vergangenen Jahren Musical-Highlights und auch die große Merci-Udo-Show auf der Bühne gezeigt. Und auch da haben sie schon abgeliefert. So gut, dass viele Gäste schon bei den Musical-Veranstaltungen Wiederholungstäter sind.

Wölke moderiert den Abend. Er berichtet über die Anfänge, Höhen und Tiefen der Band sowie auch den Sieg beim Eurovision Songcontest 1974. Auch er selbst steht schon seit 50 Jahren auf der Bühne. Neben dieser Tätigkeit hat er, auch hinter den Kulissen, einiges zu tun. Schließlich stellt er die Arrangements selbst zusammen.

Vollkommen zufrieden mit dem Verlauf des Abends ist auch Heidi Schiller . Sie ist bei der Gemeinde für die Kulturveranstaltungen zuständig. Als nächstes großes Event steht nun das Kabarett von Simone Fleck „Lieber ohne Mann, als gar kein Mann“ am 7. März (Samstag) an. Eintrittskarten können hierfür noch bei Schiller gekauft werden ( ✆ 02568 930022, h.schiller@heek.de). Auch die große Jahrmarktparty am 27. Juni hat Schiller schon fest im Blick. Auf der Bühne werden Lorenz Büffel, Ina Colada, Axel Fische und das Chaos Team stehen. Mit dabei ist auch wieder der Stammtischwettbewerb. „Die verschiedenen Clubs können sich dafür schon anmelden“, verrät Schiller.