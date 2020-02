An mehreren Stellen stehen große Pfützen. Um größere Schäden am Untergrund zu vermeiden, muss der Park gesperrt werden. Er war also eigentlich den ganzen Winter über nicht befahrbar.

Mitarbeiter des Bauhofs sollen – so der Plan – in der ersten Osterferienwoche gemeinsam mit Jugendlichen eine Drainage einbauen und ein Gefälle zu schaffen, damit das Regenwasser in Zukunft besser ablaufen kann. Für die Gemeinde entstehen durch die Eigenleistung bis auf den Materialeinsatz keine Kosten.

Nach den Arbeiten soll der Bikepark für die Sommermonate wieder geöffnet werden. Dieser Plan wird am heutigen Dienstagabend im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus vorgestellt. Bislang ebenfalls nur im Sommer nutzbar sind das Streetballfeld und die Skateranlage neben dem ZaK. Abhilfe könnte eine Lichtanlage schaffen. die die beiden Anlagen bei Dunkelheit beleuchtet. Für die gibt es bereits einen Kostenvoranschlag eines örtlichen Unternehmers, der sich auf 18 900 Euro plus Erdarbeit und Transport beläuft.

Der Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Denkmalpflege hat sich mit diesem Thema bereits im vergangenen September beschäftigt, ihn damals aber zu weiteren Beratungen vertagt.

Der Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus soll sich in seiner heutigen Sitzung des Themas angeben. Einen Beschlussvorschlag hat die Verwaltung zwar nicht formuliert, sie gibt aber zu bedenken, dass die Anlage ohne Licht in der dunklen Jahreszeit nicht genutzt werden kann.